Rublev: “Quest’anno non voglio più avere alti e bassi”

Imparare a gestire l’emotività per migliorare in campo e fuori. È questo l’obiettivo fissato da Andreyper il 2023 e lo ha apertamente dichiarato ai media in quel di, dove domani comincerà il suo cammino alper provare a bissare il successo dello scorso anno.

La vittoria siglata nel 2022, tuttavia, non rappresenta un motivo per dormire sugli allori per il russo, che pensa al presente: “Sento di avere grandi ricordi qui, di aver vinto il titolo un anno e anche un altro in doppio, ma quei grandi momenti sono passati.

Mi sento come se fosse un nuovo torneo, è qualcosa che mi succede ogni settimana, a volte in un posto dove ho vinto l'anno precedente finisco per perdere al primo turno. Poi puoi vincere un altro torneo a cui non sei mai stato prima, quindi non si sa mai.

Magari qui perdo al primo turno e poi vinco il torneo successivo, o viceversa. Non si possono controllare queste cose”, ha spiegato Rublev.

Rublev vuole progredire nell’aspetto mentale

L’intento principale, per Andrey Rublev, è quello di affrontare la sua stagione tennistica con un approccio mentale diverso.

Un aspetto, quello psicologico, sul quale il numero 5 del mondo ha tanta voglia di progredire, con l’obiettivo di imparare a controllare le proprie emozioni e non cadere in balia di esse. “Nel mio caso non si tratta di tennis, probabilmente si tratta più di una parte emotiva e delle cose che cerco fuori dal campo.

Perché l'anno scorso c'erano molte cose che facevo molto bene fuori dal campo, cose che mi aiutavano molto, ma facevo anche molte cose negative che mi buttavano giù. La scorsa stagione ho avuto molti alti e bassi, quindi l'obiettivo di questa stagione è di non avere altrettanti alti e bassi.

E se li ho, almeno di averne meno” . Rublev che, a Doha, si ritroverà a fronteggiare condizioni molto diverse rispetto al passato: “Qui le condizioni sono buone, mi ricordo quando si giocava qui nella prima settimana dell'anno, dove non c'era quasi vento e il tempo era perfetto.

Ora è diverso, c'è più vento, quindi è più difficile giocare e il livello si è equilibrato, perché non si può colpire allo stesso modo. Con queste condizioni non si può giocare come in condizioni normali, bisogna far entrare la palla, tutto diventa più difficile.

Soprattutto per i giocatori che normalmente sono più forti, quindi vedremo, spero di poter mostrare un ottimo livello” . Photo Credit: Ann Meyer/Instagram Andrey Rublev