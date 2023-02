Flavia Pennetta sul ritorno in campo: "Direi una bugia se dicessi che... "

Aumenta sempre di più il numero di atlete pronte a tornare in campo ed esprimere il miglior livello dopo essere diventante mamme. Nel mondo del tennis, per esempio, campionesse del presente e del passato hanno raggiunto importanti risultati e mostrato la strada da percorrere.

Da Margaret Smith Court ed Evonne Goolagong a Serena Williams, Victoria Azarenka e Kim Clijsters. Flavia Pennetta, che ha deciso di ritirarsi dopo aver vinto gli US Open nel 2015, si è soffermata proprio su questo argomento in un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano Il Messaggero.

Pennetta e il ritorno in campo: "Direi una bugia se... "

"Ci vuole una forza eccezionale e un impegno totale per rimettersi in gioco tornando ad allenarsi in una certa maniera. Non per tenersi semplicemente in forma come faccio io ma per essere competitivi a livello professionistico.

Chi ci riesce è davvero ammirevole, perché ha comunque il pensiero legato alla famiglia e, da mamma, deve comunque svolgere tante mansioni tutte sue. Le motivazioni per tornare in campo possono venire dalla noia di stare a casa, dalla necessità di riprovare l’adrenalina della partita e, credo, principalmente, dal bisogno o comunque dal desiderio di guadagnare altro denaro" , ha spiegato Pennetta.

"Direi una bugia se dicessi che non mi è mai frullato per la testa. Ma adoro la famiglia. Sarei potuta tornare solo per la questione economica perché come carriera mi sento più che completa, e non avrei trovato altri obiettivi certi e così importanti, anche se si può sempre migliorare ed ambire a qualcosa di più.

Sono conscia che avrei potuto ancora guadagnare tanti soldi: la spinta economica avrebbe potuto motivarmi. Ma evidentemente non era sufficiente" . Durante la prima fase della pandemia da Covid-19, Fabio Fognini, marito di Flavia, aveva espresso il desiderio di rivedere in campo sua moglie.

Desiderio che non potrà realizzare, come ha ribadito diverse volte la stessa Pennetta. Il tennista ligure, da parte sua, cercherà di disputare il torneo ATP 250 di Buenos Aires la prossima settimana dopo i problemi al piede che hanno condizionato il suo inizio di stagione. Photo Credit: LaPresse