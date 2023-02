Laver Cup 2023 - Felix Auger-Aliassime è il primo convocato del Team World

Mancano ancora diversi mesi al via dell'edizione 2023 della Laver Cup, che si disputerà quest'anno alla Rogers Arena di Vancouver dal 22 al 24 settembre. Il Team World, che ha vinto per la prima volta la competizione nel 2022 a Londra, si è già portato avanti e ha ufficializzato la prima convocazione.

Si tratta del canadese Felix Auger-Aliassime, che sarà il giocatore di casa e avrà ulteriori motivazioni a fare bene per la formazione rossa capitanata da John McEnroe. "Non vedo davvero l'ora di far parte di nuovo della Laver Cup, ci siamo divertiti moltissimo a Londra l'anno scorso" ha dichiarato il nativo di Montreal, che ha aggiunto: "Siamo riusciti a ottenere la vittoria nel Regno Unito ma non è stato assolutamente facile.

Farà davvero la differenza avere il pubblico dietro di noi e spero davvero che i fan escano in gran numero per assistere in prima persona alla competizione ha proseguito. Felix è felicissimo di essere stato scelto da McEnroe: "La Laver Cup è stata una vera iniezione di fiducia per me.

A quel punto della stagione mi sentivo davvero bene col mio gioco e in seguito ho disputato un'intera serie di tornei indoor in condizioni simili, in cui sentivo di poter vincere molte partite" ha concluso l'atleta.

Le parole dei due capitani

“La Laver Cup è una delle cose migliori accadute nel tennis negli ultimi 20 anni.

Ha avuto un enorme impatto sullo sport ed è stato un grande successo" ha affermato John McEnroe, nell'annunciare il primo giocatore che farà parte del suo team. "Abbiamo alcuni grandi giocatori che stanno arrivando dalla parte del mondo, a partire da Felix, che ci ha aiutato a ottenere la vittoria a Londra.

Ha avuto una grande stagione l'anno scorso e ha vinto una serie di vittorie dopo la Laver Cup. È fantastico riaverlo" ha rimarcato l'ex leggenda statunitense, che vuole riconfermare la vittoria del titolo. Photo credit: Davis Cup.