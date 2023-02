Thiem: "Djokovic è il migliore. Il mio obiettivo? Essere di nuovo competitivo"

: 22 Slam per Novak Djokovic, 22 Slam per Rafael Nadal. Con la parità di titoli Slam e il ritiro di Roger Federer, è scontro tra i due tennisti su chi sia il migliore.

Questo porta, in modo quasi scontato, gli altri giocatori del circuito a schierarsi su chi dei due sia il più forte. A dire la sua c’è anche l’ex numero tre del mondo Dominic Thiem. “Fisicamente, mentalmente e il modo in cui si muove in campo, è come se avesse 25 anni.

Dobbiamo essere onesti: è il migliore, quindi la sua vittoria non è stata molto sorprendente”, ha detto su Novak Djokovic il tennista austriaco. Thiem è stato uno di quei giocatori che ha affrontato in una finale Slam entrambi: Djokovic a Melbourne nel 2020 e Nadal a Parigi nel 2019.

“Al momento della finale dell'Australian Open, ero al massimo delle mie capacità, fisicamente e dal punto di vista del tennis", ha detto come riportato da Tennis Majors, “e ho comunque perso in cinque set contro Novak.

Quasi non avrei potuto giocare meglio e ho comunque perso. Questo dice tutto. Con Rafa al Paris nel 2019, stavo giocando alla grande anche io. Non bene come in Australia, ma il mio livello era alto. Ma loro due sono quasi invincibili nei loro tornei preferiti”.

Il ritorno ad alti livelli

Nei ricordi di chi ha toccato parte della vetta, dopo aver vinto il titolo Slam agli Us Open, Dominic Thiem torna alla realtà e spiega la fatica e la gioia di chi è tornato sul circuito dopo l’infortunio e sta scalando il ranking.

“Ci credo ancora. Non sono ancora al top, ma i vecchi ricordi e i vecchi successi sono il motivo per cui continuo a giocare, per essere ancora una volta competitivo a quel livello. Ho giocato le finali più importanti contro i migliori giocatori; quindi, questa è una grande motivazione per cercare di essere di nuovo in quella posizione. Vediamo se riesco a farcela”, ha detto Thiem alla TV croata Nova. Photo credits: Getty Images