Wimbledon escluderà ancora i tennisti russi? Il pensiero di John McEnroe

Gli organizzatori del torneo di, seguendo la dura linea intrapresa dal governo britannico, hanno dato vita a uno dei momenti più controversi della scorsa stagione. L’All England Club ha fatto discutere tutto il mondo dello sport e deciso di escludere i tennisti russi e bielorussi dal terzo Slam del 2022.

Una scelta che potrebbe confermare anche quest’anno nonostante gli altri tre Major abbiano permesso ai tennisti sopracitati di competere seppur sotto bandiere neutrale. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal quotidiano The Telegraph, infatti, gli organizzatori dello Slam londinese starebbero valutando costantemente la situazione insieme al governo.

McEnroe su Wimbledon: "Russi? Spero che le cose cambino"

John McEnroe, ai microfoni di Eurosport, si è soffermato sulla possibile conferma del ban. “Ovviamente è orribile tutto quello che sta accadendo durante la guerra e le persone affrontano questa situazione in maniera differente.

L’anno scorso mi sono opposto alla decisione di Wimbledon. Anche quest’anno non sarei d’accordo. Non so cosa decideranno di fare. È una situazione che nessuno vuole. Quindi si spera che qualcosa cambi e che permettano ai tennisti di giocare.

Succede che nel nostro sport alcuni dei migliori tennisti provengano dalla Russia e dalla Bielorussia. Non dovrebbero essere punti per qualcosa con cui non hanno a che fare” . Il Comitato Olimpico Internazionale ha ribadito il proprio impegno per permettere a tutti di giocare nelle competizioni individuali.

“I governi non devono decidere quali atleti possono partecipare e quali no” . Una dichiarazione che ha trovato la ferma opposizione del presidente del Comitato Olimpico Nazionale ucraino Guttsait. “Per l’intera comunità sportiva ucraina si tratta di una questione di principio.

Questa idea è supportato dal nostro presidente. Una parte delle Federazioni Internazionali è indignata per gli sforzi che sta compiendo il CIO per promuovere il ritorno di russi e bielorussi. Ci siamo rivolti a tutte le organizzazioni internazionali” , ha scritto Guttsait sul proprio account Facebook. Photo Credit: AP