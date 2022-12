Ruud 'snobba' Nadal e sceglie un altro tennista spagnolo come modello: le parole

Due finali Slam e una finale alle Atp Finals. Questo è solo una parte del bottino che Casper Ruud si è portato con sè alla fine di questa stagione: a questi vanno aggiunti comunque tre titoli, tutti appartenenti alla categoria 250, e la finale di un Masters 1000, a Miami, persa contro Carlos Alcaraz.

Ciliegina sulla torta, invece, è stata la seconda posizione del ranking, suo best ranking. conquistata dopo la finale persa agli Us Open, ancora contro lo spagnolo. In occasione del Mubadala Tennis Championship, esibizione che si tiene ad Abu Dhabi, il norvegese ha parlato del suo tennis, poco esaltato, soprattutto in relazione ai risultati che ha ottenuto in questa stagione.

In conferenza stampa, il numero tre del mondo ha svelato la chiave del suo successo e il suo modello di riferimento: è uno spagnolo, ma non è il suo idolo Rafael Nadal. “Il mio tennis non è il più potente, appariscente o bello, ma il mio obiettivo è rimanere costante e solido.

Uno dei miei modelli è Bautista Agut. Mi ha mostrato come se sei solido durante tutto l'anno possono succedere cose belle”, ha dichiarato dopo i match di esibizioni.

Il ritorno agli Australian Open

Il Mubadala Tennis Championship è l’ennesima esibizione per Casper Ruud, che quest’anno non si è ancora fermato: pentito della tournée asiatica post Us Open, il finalista Slam ha proseguito dopo le Finals senza sosta.

Prima le esibizioni con Nadal in Sud-America, poi esibizioni in Medio Oriente, tutto questo prima della United Cup e degli Australian Open. Sempre in conferenza stampa, il norvegese indica il primo torneo Slam del 2023 come l’inizio del suo periodo di riposo del 2022: “Quando ho accettato di fare le esibizioni con Rafa, abbiamo deciso di andare avanti e poi fermarci e lavorare sul mio tennis dopo gli Australian Open”.

Ruud è la terza testa di serie dello Slam australiano, facendo ritorno a Melbourne dopo aver saltato la scorsa edizione, per il ritiro avvenuto a poche settimane dall’inizio. Photo credits: Getty Images