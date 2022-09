"L'ho usata": Ajla Tomljanović svela la chiave del successo contro Serena Williams

Serena Williams ha dato il suo addio definitivo al tennis. Agli Us Open, la Regina ha disputato il suo ultimo torneo: se il ritiro si aspettava nei primi match, in realtà la campionessa Slam si è spinta fino al terzo turno del Grande Slam di casa.

È stata Ajla Tomljanović la “antagonista” della favola della sorella Williams, che ha vinto un match difficile, sia per il livello di tennis espresso sia per i fattori esterni che influivano sul campo: “Prima della partita ero davvero nervosa, perché non avevo mai giocato all'Arthur Ashe o contro Serena, quindi sapevo che sarebbe stata dura, ma ha prevalso il mio istinto”.

La tecnica-Djokovic e l’influenza di Serena

La tennista australiana non ha solo affrontato la tennista, ma anche tutto il pubblico, che non voleva che la fine della carriera di Serena arrivasse. Per risolvere questo problema, Tomljanović ha usato la tattica-Djokovic: se gli spalti urlano il nome dell’avversario, il cervello capta il tuo nome.

“L’ho usato, ma è riuscito a volte. Non l’ho presa sul personale, anche io avrei sostenuto Serena oggi se non avessi giocato contro di lei. Non è stato facile, ho cercato di non guardare troppo gli spalti e sono rimasta nella mia bolla”, ha detto in conferenza stampa.

Ai microfoni dei giornalisti, Tomljanović ha parlato anche dell’influenza di Serena nella sua carriera: soprattutto, il rapporto che la tennista statunitense ha avuto con la sua famiglia per tutti i suoi 20 anni di carriera.

“Da bambina non avevo nessun idolo, ma direi che Serena e Venus sono quelle che ammiro di più – ha detto la numero 44 del mondo - Ciò che mi ha davvero colpito di loro è stato il legame che avevano come famiglia.

Anche io ho un legame stretto con la mia famiglia e non sarei qui senza di loro. Ho avuto solo loro, un sogno e la voglia e la passione per questo sport. Quello che ha ottenuto nella sua carriera è incredibile. Non so se qualcuno riuscirà a ripeterlo”. Photo credits: @usopen (Twitter)