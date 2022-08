"Sarà Rafa Nadal il numero uno": Medvedev rassegnato sul suo futuro

Non è affatto un'annata facile questa del 2022 per il tennista russo Daniil Medvedev. Complici i guai di Novak Djokovic, il russo è diventato il numero uno ma la sua stagione è stata molto complicata e Daniil non è riuscito ad ottenere vittorie di livello.

L'esclusione da Wimbledon in quanto atleta russo è stata una pesante botta ma il tennista si sente ora pronto per ripartire. Medvedev ha parlato ai microfoni del sito dell'Atp in vista del torneo di Los Cabos, torneo dove proverà a tornare al successo.

Ecco le sue dichiarazioni: "Numero uno? Ovviamente proverò a fare il possibile ma dipende anche dagli altri, sono consapevole che per difendere il titolo dovrei vincere tutti i tornei restanti e quindi credo che a fine anno sarà Rafael Nadal il numero uno al mondo.

Io intanto proverò a tenerlo a lungo, in Nord America ho sempre fatto bene e voglio continuare così" Il tennista russo ha raggiunto in questi giorni l'undicesima settimana come numero uno al mondo, superando così i record di famosi connazionali come Marat Safin e Yevgeny Kafelnikov, mai arrivati a quota 10 settimane in vetta al ranking.

Daniil Medvedev ed il rientro in campo

Il tennista russo ha parlato della lunga assenza ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Medvedev non giocava dal torneo di Maiorca ed ha dichiarato: "È tutto difficile da dire.

È sempre diverso, ma sicuramente per me ora è importante vincere le partite" Al secondo turno (il russo ha il Bye) Medvedev affronterà il tennista australiano Rinky Hijikata. Sul prossimo avversario, senza citarlo (il match di primo turno si è disputato nella notte) Medvedev ha chiarito: "Ogni avversario può essere molto difficile, quindi posso dire che più match vinci e più fiducia riesci ad acquisire, inizi a sentire meglio il tuo gioco ed è questo quello che proverò a fare nel torneo di Los Cabos"

Nel torneo nord americano Medvedev proverà a vincere il titolo davanti ad avversari come Felix Auger Aliassime e Cameron Norrie. Photo Credit: Official Instagram Daniil Medvedev