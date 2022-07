Kyrgios, parla la madre: "Nick è cambiato, finalmente è un uomo felice"

Nick Kyrgios non ha vissuto una vita facile. Il tennista australiano è ora una star di livello mondiale ma ha vissuto un'infanzia piena di problemi, a partire da importanti problemi riguardo il suo peso. Con il passare del tempo e la sua consacrazione nel mondo del tennis Nick ha vissuto problematiche come l'ansia e la depressione e non ha mai voluto rispondere alla pressione che la stampa poneva sul suo talento.

Negli ultimi anni Kyrgios ha vissuto un calo imponente nel circuito ed è stato protagonista di una vicenda difficile con l'ex fidanzata Chiara Passari che lo ha accusato di violenza domestica. Una situazione non facile e che vedrà il finalista di Wimbledon costretto a presentarsi in aula agli inizi di Agosto per rispondere a queste dure accuse.

Nonostante ciò per Nick è un gran periodo dentro e fuori dal campo: tra poche ore il tennista affronterà Novak Djokovic in una sfida che si preannuncia scoppiettante mentre fuori la sua relazione con l'influencer Costeen Hatzi va a gonfie vele.

I due si divertono sui social e la loro relazione sembra fantastica.

Nick Kyrgios, parla la madre

Norlaila Kyrgios, madre del tennista australiano, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni del Sydney Morning Herald.

Ecco le sue parole: "Finalmente Nick apprezza dove si trova in questo momento, e questa è la cosa più importante. Prima era difficile, da parte nostra, convincerlo a fare qualsiasi cosa, passava tutto il tempo seduto nella sua stanza a giocare con i videogiochi.

Avrebbe avuto problemi alla spalla a causa di questa sua passione per i videogiochi ma a lui non interessava. Noi gli facevamo proposte come quelle di visitare la Muraglia cinese o le Cascate del Niagara ma a lui non interessava nulla.

Ora spesso vedo anche le sue storie Instagram e vedo che è finalmente cambiato. La sua vita non è solo tennis e videogiochi ma fa anche tante altre cose. Finalmente Nick si gode la vita e sono felice di come gli vanno le cose adesso"

Ora Kyrgios avrà a disposizione la chance della sua carriera e, grazie al match contro Novak Djokovic, ha la possibilità di restare nella storia del tennis.