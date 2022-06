Kokkinakis spiega perché Kyrgios è tra i contendenti per Wimbledon

Il tennista australiano Thanasi Kokkinakis ritiene che Nick Kyrgios possa sicuramente vincere Wimbledon, definendolo un “legittimo contendente” . Kyrgios, 27 anni, ha raggiunto i quarti di finale dei Championships da adolescente nel 2014 e ora sta vivendo una buona stagione sui campi in erba.

Dopo aver raggiunto due semifinali a Stoccarda e Halle, Kyrgios ha vinto il suo primo match a Maiorca prima di ritirarsi dal torneo per un problema addominale. “È un concorrente legittimo” , ha detto apertamente Kokkinakis, secondo quanto riportato da Eurosport.

“Sembra davvero in forma. Sembra che sia concentrato. Ho dato un'occhiata al suo sorteggio e mi piace molto. Ovviamente gli Slam sono difficili, ma con il suo gioco, il suo agio sull'erba e la quantità di partite che ha giocato, penso che possa fare un'ottima figura qui.

Ho molta fiducia in questo. Ci sono molti buoni giocatori, soprattutto se si arriva a cinque set. In cinque set possono succedere molte cose. È difficile mettere al tappeto le persone in set diretti e la cosa più difficile è tornare indietro partita dopo partita.

Ma la chiave per lui è che se riesce a farlo comodamente, soprattutto nei primi turni, credo che si prepari molto bene” .

Kokkinakis e John Millman su Kyrgios

Nick Kyrgios ama giocare sull'erba e non manca mai di fiducia quando si tratta di competere sulle superfici veloci, come ha ampiamente dimostrato nel corso degli anni.

“Ha detto di essere il miglior giocatore su erba del mondo, quindi il miglior risultato sarebbe che lo vincesse” , ha detto sull’australiano il suo collega e connazionale John Millman. Al primo turno di Wimbledon, Kyrgios affronterà l'astro nascente britannico Paul Jubb.

Nick non figura tra le teste di serie e molti opinionisti hanno individuato nell'australiano il giocatore che gli avversari vorranno evitare sui campi dell’All England Club. All'inizio di quest'anno, Kyrgios è diventato campione Slam dopo aver vinto, insieme proprio a Thanasi Kokkinakis, il titolo di doppio maschile degli Australian Open.

Ora, potrebbe essere la volta del trionfo in singolare: potrà essere Wimbledon lo scenario giusto per lui? 👇🏻 Seguiteci anche su Instagram 👇🏻

http://tiny.cc/Instagram_TWI