"Non sono sorpreso": Daniil Medvedev parla in vista della finale in Olanda

Da Lunedì prossimo il tennista russo Daniil Medvedev diventerà il numero uno al mondo. Novak Djokovic perderà i punti guadagnati lo scorso anno al Roland Garros e sia Daniil che Zverev lo scavalcheranno in classifica.

Medvedev, come tutti ben sappiamo, non parteciperà al prossimo torneo di Wimbledon, ma visto il blocco dei punti il tennista è destinato a restare in vetta alla classifica, probabilmente per un po' di tempo (a meno di sorprendenti colpi di scena).

Per festeggiare questo traguardo Medvedev si è assicurato la finale al torneo olandese dell'Hertogenbosch dove ha dimostrato un'ottima affinità con l'erba. Il numero uno, predilige il cemento e da sempre trova difficoltà sulla terra, ma ha dimostrato di avere un buon rapporto invece con questa superficie.

In finale Medvedev non troverà il canadese Felix Auger-Aliassime, ma a sorpresa affronterà il padrone di casa, la wild card olandese Van Rijthoven. Il numero 205 al mondo è la sorpresa della settimana e proverà un ultimo scherzetto all'attuale (ancora per poco) numero due al mondo.

Le parole di Medvedev in conferenza stampa