Carlos Alcaraz si prepara alla sfida contro Zverev: "Non mi sembrerebbe giusto"

Carlos Alcaraz non sorprende più e conquista i quarti di finale del Roland Garros per la prima volta in carriera. Sono bastati tre set al giovane spagnolo per vincere contro Khachanov: 6-1, 6-4, 6-4 è stato il risultato finale.

Grazie alla vittoria conquistata in poco più di due ore di gioco, il numero sei del mondo affronterà il tedesco Alexander Zverev, in un altro match che potrebbe essere programmato nella sessione serale. “Se devo essere onesto, non mi sembrerebbe giusto, le cose devono essere chiarite”, ha detto il numero due spagnolo.

“Ho già giocato due volte nel turno di notte. Non dico che mi dia fastidio giocare, ma hai meno tempo per riposarti e tutto finisce molto tardi. Sembra di no, ma, anche se finisci alle 00:00, devi guardare tutto quello che c'è dietro: cena, fisio...

Non ti riposi lo stesso con l'adrenalina del match. Se gioco una terza volta di notte, non mi sembrerebbe giusto" In una sessione serale che non gradisce più, Alcaraz affronterà Zverev, in un remake della finale del Mutua Madrid Open, vinta dall’uomo di Murcia.

“Voglio giocare una partita molto simile a quella che abbiamo giocato al Mutua Madrid Open e sfruttare tutte le opportunità a mia disposizione. Sarà importante giocare in modo molto aggressivo e mettergli pressione fin dall'inizio della partita.

Qui siamo in un Grande Slam e devo essere chiaro che affronterò la versione migliore di Zverev”: queste le parole del vincitore di due Masters 1000.

Il giorno più importante per Alcaraz

In caso di vittoria contro il numero tre del mondo, Carlos Alcaraz accederebbe alle semifinali dell’Open di Francia, segnando un nuovo passo in avanti per la sua carriera.

“È logico che questa prossima partita sarà la partita più importante della mia carriera. Non capita tutti i giorni di giocare per entrare in una semifinale del Roland Garros. Ho già vinto Masters 1000 e so affrontare le situazioni delicate, quindi cercherò di giocare come in quelle partite che ho già giocato e di dare il massimo”, ha dichiarato il numero due spagnolo. Photo credits: @rolandgarros (Instagram)