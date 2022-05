"Mi sento pronto": Alcaraz lancia la sfida a Novak Djokovic e Rafael Nadal

Carlos Alcaraz raggiunge gli Ottavi di finale del Roland Garros e si avvicina così ai grandi e tanti attesi match validi per il secondo Slam dell'anno. Dopo la maratona dramma contro il connazionale Ramos Vinolas, l'atleta murciano batte senza particolari patemi in tre set Sebastian Korda, tennista che lo aveva battuto quest'anno sulla terra di Montecarlo.

In conferenza stampa il talento diciannovenne ha parlato del match e di tanti altri temi, ecco le sue dichiarazioni: "Quello che mi aiuta è che faccio sempre un gioco molto aggressivo, non importa se sto vincendo o sto perdendo e se sono alle prese con un match difficile oppure meno, mantengo il mio stile di gioco sempre e credo che questo fa la differenza.

Le possibili sfide contro Novak Djokovic e Rafael Nadal? Se vinco i miei match dovrò affrontare solo uno di loro due e penso di essere pronto. Giocare contro di loro negli Slam e quindi al meglio dei cinque è molto diverso rispetto ad una sfida con loro al meglio dei tre set"

Il tennista spagnolo poi prosegue: "Il mio grande obiettivo, più che sogno, è vincere questo torneo e diventare il numero uno al mondo. Devo ringraziare molto Juan Carlos Ferrero, sono cresciuto tanto con lui e mi ha reso il tennista che sono oggi.

Mi ha insegnato che per giocare contro i migliori al mondo devo mantenere un'intensità tale per tre ore almeno e lui mi ricorda di essere sempre concentrato" Il prossimo match di Alcaraz sarà contro il russo Karen Khachanov, tennista che ha battuto a sorpresa Cameron Norrie, a riguardo lo spagnolo conclude: "Mi sono allenato con lui solo una volta, ma ho visto alcuni dei suoi match e so che non sarà semplice.

È un avversario difficile e mi piace sempre affrontare queste sfide" Attualmente Alcaraz è numero 6 nella classifica Atp ma coltiva l'obiettivo di guadagnare punti nella classifica Atp e migliorare la classifica superando le sue stesse aspettative.