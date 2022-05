Chanda Rubin analizza le difficoltà di Carlos Alcaraz contro Ramos

L’inizio di stagione di Carlos Alcaraz ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Il pupillo di Juan Carlos Ferrero ha messo in mostra un tennis incredibile nei primi mesi del 2022, tanto da essere già stato designato come il futuro dominatore del circuito maschile.

Il 19enne di Murcia si è aggiudicato due ATP 500 (Rio e Barcellona) e due Masters 1000 (Miami e Madrid), balzando al numero 6 ATP e lanciando un chiaro avvertimento a tutti i suoi rivali. Alla Caja Magica, il giovane spagnolo si è tolto la soddisfazione di battere in sequenza il suo idolo Rafael Nadal, il numero 1 ATP Novak Djokovic e il campione uscente Alexander Zverev.

‘Carlitos’ ha iniziato il Roland Garros piegando agevolmente Londero, ma al secondo turno ha rischiato tantissimo contro Albert Ramos. Alcaraz ha dovuto annullare un match point al suo connazionale, prima di imporsi al quinto dopo oltre quattro ore e mezza di battaglia.

Ai microfoni di Tennis Channel, Chanda Rubin ha analizzato le difficoltà incontrate dall’iberico a Parigi.

Chanda Rubin sulle difficoltà di Alcaraz

“Quella contro Albert Ramos era una partita molto più difficile di quanto non si credesse” – ha esordito Chanda Rubin.

“Ramos è un veterano del circuito ed è in grado di esprimere un ottimo tennis su questa superficie, senza dimenticare che era un derby. Albert è bravo a mettere in difficoltà i suoi avversari con le rotazioni mancine.

Carlos Alcaraz ha tantissima pressione sulle spalle in questo momento, avendo sorpreso tutti in questi primi mesi del 2022. Non era facile riuscire a portare a casa una battaglia del genere” – ha aggiunto. In conferenza stampa, il murciano ha parlato del momento che sta attraversando: “Sono felice che la gente pensi che sarò il numero 1 al mondo, ma ovviamente mi mette ulteriore pressione.

Cerco di non pensarci troppo e di focalizzarmi sul lavoro quotidiano. Salire in vetta al ranking ATP è il mio sogno fin da quando ho iniziato a giocare a tennis, ma devo ancora migliorare tanto per riuscirci”. Al terzo turno se la vedrà con l'americano Sebastian Korda.