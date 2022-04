Russi e bielorussi fuori da Wimbledon, Stakhovsky: “Decisione dura, ma…”

L'ex numero 31 del mondo Sergiy Stakhovsky ha esortato i giocatori russi e bielorussi a farsi avanti e condannare ciò che sta accadendo in Ucraina. Il mese scorso, il ministro dello sport britannico Nigel Huddleston ha proposto che i giocatori russi dovrebbero essere tenuti a firmare una sorta di attestazione con la quale si schierano apertamente contro Vladimir Putin o essere banditi dalla competizione a Wimbledon.

Molti lo hanno definito pericoloso e hanno sostenuto che denunciare pubblicamente Putin potrebbe mettere in pericolo i giocatori russi e le loro famiglie. Wimbledon alla fine ha deciso di non seguire questa strada, ma ha comunque vietato ai giocatori russi e bielorussi di partecipare allo storico torneo.

“Non si può essere neutrali. Se hanno paura di ripercussioni finanziarie o di passare una notte in prigione, mi dispiace, ma è meglio di un razzo che atterra sulla porta di casa tua” , ha detto Stakhovsky al Daily Mail.

Stakhovsky sulla decisione di Wimbledon

Stakhovsky, che ha scioccato l'otto volte campione di Wimbledon Roger Federer all'All England Club nel 2013, ha ammesso di essere stato sorpreso dalla ferma posizione di Wimbledon.

“Non posso dire che sia stata una reazione felice, ma è qualcosa che penso debba essere fatto” , dice. “Nelle prime due settimane di guerra ero più rilassato al riguardo, pensando che ogni individuo dovrebbe essere giudicato per la sua posizione, ma sappiamo come si comportano le truppe russe nelle città occupate.

Sappiamo cosa possono fare: uccisioni, stupri, torture. Quindi mi dispiace, ora ho un'opinione diversa” , ha spiegato Stakhovsky. “Ad essere onesti, sono stato un po' sorpreso perché [quella di Wimbledon] è una posizione molto forte che non mi aspettavo.

Ma, naturalmente, sono grato per la loro decisione, perché non credo che si possa fare altro al momento. È un torneo che ha sempre avuto le sue regole. Tutto il bianco [abbigliamento] e altre cose sono sempre state per la giusta direzione del gioco. È sempre stato diverso perché è un club privato” .