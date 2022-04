Carlos Alcaraz dopo il successo contro Kwon a Barcellona: "Non sento la pressione"

Qualche grattacapo di troppo per Carlos Alcaraz che, all’esordio in terra amica, all’ATP 500 di Barcellona, ha bisogno di tre set per avere la meglio sul sudcoreano Soonwoo Kwon. Il tennista spagnolo, sul campo centrale intitolato a Rafael Nadal, si è imposto in un’ora e trentacinque minuti col punteggio di 6-1 2-6 6-2.

L’intera giornata nella città catalana è stata caratterizzata dal forte vento e dalla pioggia, che ha portato a più di un’interruzione. Dopo una partenza sprint del fenomeno spagnolo, capace tra il primo e l’inizio del secondo set di infilare un parziale di 8-1, nel secondo parziale Alcaraz ha incredibilmente spento la luce, concedendo a un comunque ottimo Kwon 6 game consecutivi che gli hanno permesso di portare il match al terzo.

Nel set decisivo però il 18enne spagnolo ha nuovamente alzato i giri del motore e ottenuto due break risultati decisivi per il successo finale. Il beniamino di casa ha sicuramente beneficiato dell’energia che il pubblico del Rafa Nadal gli ha trasmesso nel corso di tutto il match, lasciandosi andare a fine partita ad un’esultanza liberatoria.

Dalla sconfitta al primo turno contro Tiafoe di un anno fa (lo spagnolo aveva usufruito di una wild card per partecipare al torneo catalano) le cose per Alcaraz sono totalmente cambiate e il numero 11 del mondo si presenta a Barcellona come uno dei favoriti per il successo finale.

Alcaraz quest’anno ha uno score di 19-3 ed è alla caccia del suo terzo titolo ATP stagionale (ha già trionfato a Rio De Janeiro e Miami). Agli ottavi di finale il tennista di Murcia sarà impegnato nel derby contro Jaume Munar, che al primo turno ha eliminato la testa di serie numero 9 Nikoloz Basilashvili col punteggio di 6-1 6-4.

Le parole di Alcaraz al termine del match

A fine partita Alcaraz ha analizzato il suo calo nel secondo set dopo la partenza sprint. “Ho iniziato a giocare molto bene. La partita era a mio favore. È stato difficile mantenere il punteggio nel secondo set.

Penso che anche lui abbia iniziato a giocare molto bene. E poi ho [iniziato] molto bene al terzo. È stata una partita combattuta, penso, anche se il punteggio è stato un po' facile” ha risposto Alcaraz.

Sulla gestione delle aspettative che l’intero mondo del tennis ripone su di lui, Alcaraz ha risposto: “Sono molto calmo, ascolto sempre la mia squadra, non ho mai quella pressione per vincere. Quando ho perso il secondo set l'unica cosa a cui ho pensato è stata quella di resettare e cercare di tornare al livello del primo set”.

Alcaraz ha poi parlato del suo prossimo avversario, il connazionale Munar: “Sarà un match molto difficile, Munar sta giocando molto bene sulla terra battuta. Sarà una grande battaglia, entrambi ci conosciamo molto bene e lui cercherà di limitare il mio gioco e prendere i dettagli dalla partita a Rio de Janeiro quando l'ho battuto”.

Il 18enne spagnolo ha infine rivelato chi sono i tennisti che più lo hanno impressionato al suo arrivo nel circuito. “La verità è che è difficile per me essere sorpreso perché conosco quasi tutti i giocatori del circuito, ma se devo evidenziare qualcosa, ricordo la prima volta che sono entrato con Rafa, mi ha sorpreso molto.

Alla fine, la prima volta che ti alleni con un giocatore sei sempre sorpreso da alcune cose del suo gioco, ma direi che Rafa e Rublev sono quelli che mi hanno impressionato di più” ha raccontato Alcaraz.