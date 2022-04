"E' quasi impossibile": Dominic Thiem preoccupato in vista del rientro a Belgrado

Dopo la vittoria degli Us Open 2020 in tanti accreditavano di Dominic Thiem del ruolo di principale candidato a prendere il posto dei Big Three e magari di nuovo numero uno al mondo. Incredibilmente invece dopo quel successo l'austriaco è entrato in una spirale di problemi che lo hanno portato a restare fermo e crollare definitivamente in classifica.

L'infortunio dello scorso anno al polso ha complicato la situazione, già di per sè difficile, e Dominic tornerà questa settimana a giocare nel torneo Atp 250 di Belgrado. A dire il vero il suo ritorno è avvenuto qualche settimana fa nel Challenger di Marbella.

L'atleta ha perso nettamente mostrando una condizione difficile e subito dopo è stato inoltre colpito dal Covid-19. Ora è tempo di rientrare e l'austriaco ha parlato cosi in conferenza stampa: "Sono reduce da un periodo molto lungo e difficile e sono felice di tornare in campo questa settimana a Belgrado.

Sarà il mio primo torneo a questi livelli dopo dieci mesi e non so a che livello sono, ma darò certamente il 100 % in campo. Al momento non sono al meglio, ma darò il massimo e l'importante ora è giocare il maggior numero di tornei possibili e poter trovare una buona condizione fisica"

Dominic Thiem e le sue ambizioni future

Anche dopo aver vinto gli Us Open Thiem ha sempre ribadito che il sogno della sua carriera resta quello di vincere il Roland Garros, torneo che lo ha visto in passato molto vicino al successo.

Il tennista ha parlato dei propri obiettivi, tornando anche alla questione Parigi: "So che non è facile, ma credo in me stesso e sono fiducioso di poter competere su ogni punto possibile. Ci vorrà diverso tempo per tornare ai miei livelli, ma questo è già un buon inizio.

Voglio giocare ogni settimana prima del Roland Garros 2022, come sapete quello per me è un torneo molto importante. Allo stesso tempo sono consapevole che al momento è quasi impossibile che io sia competitivo per vincere il titolo. Non ho grandi aspettative, ma non vedo l'ora di mettermi alla prova e vedere a che punto sono"