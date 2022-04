Carlos Alcaraz e i complimenti… 'Regali'

Sembra essere imbattibile in questo momento Carlos Alcaraz, fresco campione del Miami Open. L’astro nascente spagnolo, a soli 18 anni, ha già piazzato in bacheca un titolo prestigiosissimo, il più grande della sua giovanissima carriera.

A farne spese, sul cemento della Florida, è stato Casper Ruud, che si era portato subito in vantaggio di un break nel primo set salvo poi essere travolto dallo strapotere fisico e tecnico del murciano, il quale dal settimo game ha inserito il ‘pilota automatico’ fino a portarsi a casa la partita (7-5 6-4).

Alcaraz che – manco a dirlo – ha messo a segno l’ennesimo record: col successo su Ruud, infatti, è diventato il primo tennista in assoluto di nazionalità spagnola a trionfare in quel di Miami in 37 anni di storia del torneo.

In più, è arrivato il best ranking (11) per il talento di El Palmar, ora a un soffio dalla Top-10 (che, nel frattempo, ha assistito all’ingresso di Cameron Norrie). Inevitabile la pioggia di complimenti per lui, su tutti quelli di Rafael Nadal, suo idolo da sempre.

Ma c’è stata una telefonata che ha particolarmente sorpreso Alcaraz alla vigilia della finale di Miami: quella nientemeno del re di Spagna Filippo VI in persona, che si è congratulato con l’allievo di Juan Carlos Ferrero per il lavoro svolto fin qui.

Alcaraz: “Più nervoso per la telefonata del re che per la partita”

Accogliere i complimenti dal sovrano del proprio paese in persona non è cosa di tutti i giorni. Si provi a immaginare se a riceverli è un ragazzo così giovane come Carlos Alcaraz, che sta ottenendo risultati straordinariamente grandi sebbene si sia affacciato da pochissimo nel mondo del tennis dei grandi.

“È abbastanza sorprendente ricevere la chiamata del re di Spagna. Ero più nervoso [per] quella chiamata che per la partita” , ha detto lo spagnolo con un sorriso commentando la telefonata del re Filippo VI.

“È abbastanza sorprendente che il re si congratuli con te per il duro lavoro che fai ogni giorno e per la tua vittoria. È qualcosa che non avresti mai pensato di ricevere, una chiamata dal re di Spagna. È incredibile” .