Dolgopolov contro i tennisti russi: "Non devono giocare. Non basta quello che fanno"

“È stata una mia decisione e nessuno ha potuto fermarmi. Mio padre era triste. È stata dura quando ci siamo separati. Era molto preoccupato e ovviamente nessuno voleva che fossi qui. Ma questa è la realtà.

È la guerra. Sono sicuro che nessuno dei nostri ragazzi vuole morire o essere in questa guerra, ma è la nostra terra” . Dopo Sergiy Stakhovsky, anche Alexandr Dolgopolov ha deciso di iscriversi alla lista dei riservisti dell’esercito ucraino per combattere in prima persona l’invasione russa.

Diversi atleti ucraini hanno espresso il loro disappunto nei confronti della scelta presa dai vertici del tennis mondiale, che permettono ai tennisti russi e bielorussi di competere senza rappresentare i propri Paesi. Russia e Bielorussia sono state escluse dalle più importanti manifestazioni a squadre, ma secondo Dolgopolov questo non basta.

Alexandr Dolgopolov contro i tennisti russi: "Non devono giocare"

"Gli organizzatori del Roland Garros non hanno il coraggio di prendere l'unica decisione giusta al momento: vietare ai tennisti russi e bielorussi di partecipare al torneo" , ha spiegato Dolgopolov in un'intervista a Le Parisien .

"Sono troppo colpito da ciò che sta accadendo per preoccuparmene, ma penso che il tennis debba prendere decisioni molto diverse da quelle attuali. Stanno adottando misure molto morbide. Stiamo subendo una guerra contro la nostra nazione, contro i nostri valori.

Non basta dire 'No alla guerra' . Conosco molti tennisti russi e sono brave persone. Ho parlato con alcuni di loro e gli ho detto che non possono fare quello che stanno facendo in questo momento. La Russia non ha diritto ai privilegi del mondo libero e uno di questi è quello di giocare a tennis in ambito internazionale.

Se i tennisti russi non condannano chiaramente le azioni del loro governo e riconoscono che ciò che sta accadendo è un omicidio di massa della popolazione civile ucraina, non dovrebbero essere in grado di competere" . Dello stesso avviso di Dolgopolov sono anche Sergiy Stakhovsky e Marta Kostyuk.