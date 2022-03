Le parole di Taylor Fritz prima della finale con Rafael Nadal

Migliora torneo dopo torneo e dimostra di essere un tennista competitivo e ostico da affrontare. Lo statunitense Taylor Fritz sarà l'avversario dello spagnolo Rafael Nadal nella finale del Master 1000 di Indian Wells.

Lo statunitense è chiamato a una prestazione perfetta per cercare di interrompere l'impressionante serie positiva dell'iberico e aggiudicarsi il titolo della competizione in terra californiana. Il 24enne testa di serie numero 20 è stato abile a piegare in semifinale il russo Andrey Rublev.

Le sue sensazioni

Le parole dell'americano in conferenza stampa: "Sto provando una sensazione incredibile. Penso di aver servito molto bene per tutta la settimana e la cosa più curiosa è che non mi sembra di aver giocato il mio miglior tennis sulla lunga distanza, fino ad oggi.

Mi sono sentito la pressione per tutta la settimana per come si stava aprendo il tabellone e avevo la responsabilità di vincere ogni partita, ma in semifinale il mio gioco era libero perché non sentivo quella pressione.Giocare a questi livelli contro un grande tennista come Rublev è il perfetto stimolo di fiducia per lottare per il titolo.

Quando mi dedico a giocare un tennis più ordinato e rigoroso, senza pensare così tanto di avere l'obbligo di vincere, è allora che mi sento meglio" ha dichiarato. Le sue aspettative: "La stagione è molto lunga e so che se gioco a questo livello avrò più opportunità.

Sento che, qualunque cosa accada in finale, questa settimana mi permetterà di progredire molto. Tutto quello che voglio è uscire in campo per gareggiare senza stress o nervosismo, la situazione non mi deve travolgere.

Se vinco o se perdo, avrò maturato una grande esperienza su cui costruire i prossimi passi della mia carriera. Il mio tennis migliora quando non sento quell'obbligo di vincere, quindi spero di approfittarne domani" ha aggiunto.

Poi ha concluso, parlando di Rafa: "So che non posso andare a cercare vincenti come un matto contro un giocatore come lui. La sua competitività è incredibile, è come se nessuno volesse vincere quanto lui. So che combatterà ogni palla"