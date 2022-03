Carlos Alcaraz: "Credevo di poter battere Rafael Nadal. Ha mille vite"

Carlos Alcaraz è uno dei tennisti più in forma e temibili del momento, nonostante la sua giovanissima età. A confermarlo la sua grandissima prestazione nella semifinale di Indian Wells col campione connazionale Rafael Nadal, che ha avuto la meglio soltanto in tre set e dopo oltre tre ore di grande lotta.

Lo spagnolo è già entrato in top 20 e può sognare presto di entrare nei primi dieci, specialmente se il suo rendimento si dovesse confermare nei prossimi tornei.

Le sue sensazioni

Il 18enne ha espresso diversi pareri sul confronto in conferenza stampa: “È stata una partita difficile, stavo giocando contro Rafa.

Penso che sia stata una gara serrata. Sono contento del torneo, ho lasciato il campo soddisfatto del livello e della prestazione. Nel terzo set ho avuto la possibilità di strappare il suo servizio. Pensavo di essere in grado di battere Nadal a volte, ma come ho detto, lui ha mille vite.

Se è a terra, è in grado di giocare ad alto livello nei momenti difficili. Credevo di poter conquistare il terzo parziale. A rete si è congratulato con me e mi ha augurato buona fortuna per il resto della mia carriera" ha dichiarato.

Poi ha proseguito: “Nel primo set ho giocato contro Rafa e contro me stesso. Ero consapevole di giocare con un campione. Nel secondo e nel terzo mi sono detto: 'Ok, sto giocando contro Rafa, ma dimostrerò il mio livello, darò il mio 100% per batterlo o per stargli vicino'

Penso che il mio livello sia migliorato. Mi sento davvero a mio agio su questi campi. Ora sono più maturo dell'anno scorso. Ora so come giocare con questi tipi di giocatori. Ho disputato molte partite contro grandi giocatori, la seconda volta contro Rafa.

Mi sento come se fossi parte di quel livello. Credo di incrociare Rafa e altri top player molte volte quest'anno" "L'anno scorso ci sono stati molti primati. Prima vittoria nel Grande Slam, primo Masters 1000...

Ora ho giocato più partite contro i primi 10 tennisti migliori al mondo, big match nei grandi stadi. So come controllarmi, come controllare le emozioni" ha concluso.