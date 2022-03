Rublev non ci sta: "Lo sport dovrebbe restare fuori dalla politica"

Taylor Fritz: "La mia ragazza ha avuto una grande idea per il tennis"

Siamo atleti. Vogliamo competere. Facciamo molti sacrifici e siamo lontani dalle nostre famiglie. Molti tennisti, lasciano la propria città per praticare il loro sport, qualunque esso sia. Penso che lo sport dovrebbe restare fuori dalla politica, tutti lo dicono ma alla fine sembra che questo non avvenga ancora.

" Wimbledon senza tennisti russi? Credo che dovremmo mostrare un grande esempio su come il tennis debba rimanere al di fuori della politica" , ha spiegato Rublev. "Non solo il tennis, ma tutto il mondo dello sport.

Milioni di persone hanno dovuto attraversare l’inferno nelle loro città mentre gli aerei russi li bombardavano. Per favore, svegliati. I russi dovranno portare su di sé la colpa collettiva delle distruzioni e degli omicidi che stanno commettendo in Ucraina” , ha detto Stakhovsky.

Altrimenti non riesco a immaginare che tu abbia fatto un commento simile. Sembra tu sia triste per gli atleti e gli uomini d’affari russi. Milioni di ucraini hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a causa dell’invasione russa.

Una scelta che ha fatto molto discutere, soprattutto tra i giocatori ucraini. Sergiy Stakhovsky e Alexandr Dolgopolov , i due ex tennisti impegnati direttamente sul fronte, pensano che nessun atleta russo debba competere. Il primo, in particolare, rispondendo alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’allenatore di calcio Antonio Conte , ha spiegato: “Non sono sicuro che tu capisca l’attuale situazione ucraina .

L’ITF, seguendo le raccomandazioni del CIO , ha deciso di escludere la Russia e la Bielorussia dalle più importanti manifestazioni a squadre del tennis mondiale a causa della guerra in Ucraina. Gli atleti russi e bielorussi potranno comunque continuare a competere nei Tour ATP e WTA senza rappresentare i propri Paesi.



