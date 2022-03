Taylor Fritz: "La mia ragazza ha avuto una grande idea per il tennis"

Uno dei tennisti più in forma degli ultimi tempi è l'americano Taylor Fritz. L'attuale numero 20 del ranking mondiale è uno dei protagonisti della lenta ma continua rinascita del tennis a stelle e strisce e sta ottenendo ottimi risultati.

Sin dalla fine dello scorso anno Taylor ha raggiunto importanti risultati, ha battuto Top Ten del calibro dei nostri azzurri come Matteo Berrettini e Jannik Sinner e tanti altri interessanti risultati. La crescita di Fritz è evidente agli occhi di tutti, potremmo parlare del tennista con la maggior crescita (tra i non giovanissimi, ma pur sempre giovani) all'interno del circuito.

Il forte americano ha vinto, soffrendo più del previsto, i sedicesimi del torneo di Indian Wells ed ha battuto solo al tiebreak decisivo del terzo set il tennista iberico Jaume Munar. Nella conferenza stampa post partita Fritz ha parlato anche della sua ormai nota fidanzata Morgan Riddle, influencer che sta ottenendo molto successo in America e che sta, mediante continui video su Tiktok e nel mondo social, provando a far espandere il mondo del tennis in maniera virale.

In conferenza Fritz ha parlato di quello che sta facendo Morgan ed ha elogiato senza dubbio il suo lavoro: "Penso che quello che la mia ragazza ha fatto per il mondo del tennis è fantastico. Ha attirato tante persone, anche chi solitamente non lo guardava, a percepire con curiosità il mondo del tennis.

Indipendentemente comunque da come ogni persona ha reagito a questi video, io penso che tutti nella comunità del tennis possano pensare che è fondamentale venderlo in un modo diverso da quello attuale. Lei lo sapeva e sapeva che la reazione sarebbe stata positiva"

Fritz e la critica al tennis in America