Le parole di Lorenzo Musetti dopo la vittoria su Hurkacz:"In Australia ero stressato"

Una vera e propria impresa quella compiuta da Lorenzo Musetti nel match degli ottavi di finale dell’ATP 500 contro il numero 11 del mondo Hubert Hurkacz. Il Segnali molto positivi quelli mandati dal giovane tennista italiano che, dopo un lungo periodo di risultati decisamente deludenti, sembrerebbe stia trovando un buon rendimento e quel livello di tennis che aveva messo in mostra agli inizi del 2021.

Musetti è finalmente riuscito a superare due turni di un torneo ATP, cosa che non succedeva dagli ottavi di finale del Roland Garros raggiunti a giugno dello scorso anno. Il tennista nativo di Carrara si è imposto in tre set col punteggio di 6-3 5-7 6-3, battendo per la seconda volta in tre incontri il tennista polacco e ottenendo la sua seconda vittoria più importante in carriera dopo quella su Felix Auger-Aliassime a Lione nello scorso maggio.

Ai quarti di finale Musetti affronterà il vincente tra Van De Zandshulp e Lehecka. In conferenza stampa il tennista italiano ha espresso tutta la propria soddisfazione per la vittoria che può determinare una svolta per il proseguo della stagione.

Lorenzo Musetti: “Mi sto davvero divertendo qui” La scelta di giocare a Rotterdam potrebbe essere vista come una mossa coraggiosa per Musetti, giocatore naturale della terra battuta, che cerca di guadagnare fiducia dopo due deludenti uscite al primo turno in Australia per iniziare l'anno.

Ma lui crede che la sfida di adattarsi a nuovi ambienti sia la chiave per la sua crescita. “Ho giocato in Australia con un po' di stress, e ho avuto due partite difficili con due grandi avversari” ha detto il numero 63 del mondo dopo la vittoria su Hurkacz.

“Dalle sconfitte si acquisisce molta esperienza, soprattutto per i giocatori più giovani, quindi per me è davvero utile e ho deciso di giocare al chiuso su un campo duro perché è forse la mia peggiore superficie.

Non pensavo di arrivare fin qui [nei quarti di finale] ma mi sto davvero divertendo”. Musetti è stato capace di strappare per ben tre volte il servizio di Hurkacz, noto big server. “Si può vedere cosa può fare con il servizio, specialmente nel secondo e terzo set.

È così difficile brekkarlo, ma ci conosciamo un po' perché era la terza volta che giocavamo. Ho iniziato bene, molto aggressivo e penso che la chiave sia stata quella di tenere il mio servizio e cercare di brekkarlo nei giochi in cui non stava servendo così bene.

Un po' di alti e bassi nel secondo ma penso di aver gestito bene il terzo set, quindi sono davvero felice” ha dichiarato Musetti. Viste le cadute di alcune teste di serie, Musetti potrà giocarsi le sue carte per arrivare fino in fondo.

“Penso che tutti abbiano il potenziale per vincere ogni torneo. Mi sto davvero divertendo qui. Spero di giocare un altro buon match e incrociando le dita spero di arrivare in semifinale” ha concluso l’italiano.