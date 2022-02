Emma Raducanu racconta le sue sensazioni dopo la recente crisi

È stata la più grande sorpresa del 2021 e forse la più grande sorpresa nel mondo del tennis degli ultimi anni. Emma Raducanu ha vinto gli Us Open 2021 partendo dalle qualificazioni; la tennista britannica ha vinto uno Slam senza mai aver vinto prima un incontro in WTA e c'era curiosità su come la giovanissima tennista avrebbe reagito a tutto ciò.

In poco tempo in Inghilterra è diventata un'icona, in tanti l'hanno presa come idolo ma la tennista, come giusto che sia alla sua età, si è ormai fatta sopraffare dalle emozioni ed è reduce da una serie di sconfitte.

Emma fatica molto nel circuito nonostante parta da testa di serie ed ha al momento il Best Ranking di numero 13 al mondo. Attraverso la rivista di moda Glamour la tennista ha svelato le sue sensazioni su come ha vissuto il successo e su cosa è accaduto dopo tutto ciò.

Emma Raducanu si racconta dopo gli Us Open

La giovane e bellissima diciannovenne ha parlato cosi dichiarando: "Penso che credere in te stesso sia fondamentale in uno sport individuale come il tennis, parliamo di uno sport dove lotti da solo e competi per ogni punto.

Ci sono momenti in cui non sei in grado di competere e percorrere la miglior strada possibile, ma quel che devi fare è andare avanti e lavorare per il tuo obiettivo. Penso che questa regola sia qualcosa che tu devi applicare in ogni aspetto della vita ed io lo faccio, come ad esempio nelle relazioni personali dove mi piace allinearmi con le persone autentiche.

Ormai quando scendo in campo sto bene, capisco e mi piace che ci siano incertezze ma hai il controllo di te stessa e sei in una continua battaglia. Adesso la grande sfida per me e tutti i giovani è riuscire ad affrontare lo scoramento quando arrivano una serie di sconfitte consecutive.

È una situazione che qualsiasi tennista deve affrontare, arriva per chiunque. L'importante è restare forti ed andare avanti continuando il tuo percorso. L'importante è credere in te stessa ed uscire dai consigli altrui, questo mi sento di dire. Capisco che ora è dura, ma personalmente credo che sto facendo le coae giuste ed ho fiducia in me stessa"