Medvedev: "Quello che ha fatto Rafael Nadal è pazzesco"

Un match epico che lo ha visto uscire questa volta sconfitto. Dopo aver vinto gli Us Open 2021 battendo in finale Novak Djokovic, il numero due al mondo Daniil Medvedev deve rinviare la possibilità di vincere il secondo Slam e diventare numero uno al mondo.

Il campione russo è caduto dopo oltre cinque ore di battaglia contro Rafael Nadal e lo ha fatto nel peggiore dei modi. Avanti due set a zero ed ha avuto 3 palle per il 4 a 2 nel terzo set, Medvedev si è dovuto arrendere alla leggenda di Rafa che ha coronato il sogno di essere il primo tennista della storia a vincere 21 titoli del Grande Slam.

Gara pazzesca per entrambi e per gli appassionati di tennis ed alla fine il russo è uscito sconfitto. Nel corso del match ancora una volta il campione russo ha iniziato una sua personale guerra con il pubblico ma a fine match ha avuto belle parole per il tennista maiorchino.

La sfida tra Medvedev e Rafael Nadal verrà sicuramente ricordata nella storia e non solo per la vittoria del tennista spagnolo ma anche per la prestazione indimenticabile del numero due al mondo.

Le parole di Daniil Medvedev su Rafael Nadal

Dopo il match il russo ha parlato e quasi esausto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È molto difficile parlare dopo quasi cinque ore e mezza di gioco e dopo una sconfitta.

Voglio congratularmi con Rafa perché mi ha davvero sorpreso. Ho giocato una grande gara ma lui mi ha sempre risposto punto su punto. A fine gara gli ho chiesto 'Sei stanco?', è davvero pazzesco quello che ha fatto"

Medvedev ha avuto belle parole anche per il direttore del torneo Craig Tiley che ad inizio torneo ha dovuto affrontare la grana relativa al caso di Novak Djokovic. Il russo ha dichiarato: "È stato il tuo anno più difficile qui, ma sei un grande organizzatore e spero che resterai qui per i prossimi 15 anni" Si è conclusa così con il russo a pezzi dopo la sconfitta.