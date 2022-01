Ashleigh Barty sulla vittoria contro Pegula: "Mi ha fatto lavorare su ogni punto"

Ashleigh Barty non si ferma più. La tennista australiana vince il quarto di finale contro la statunitense Jessica Pegula in due set, con il punteggio 6-2, 6-0. La tennista, vincitrice di Roland Garros e Wimbledon, ha iniziato il 2022 nei migliore dei modi.

Nel primo appuntamento tennistico della stagione, Barty è riuscita a conquistare l’Open di Sydney, vincendo in finale contro Rybakina in due set. Nella sua terra natia, la tennista di Ipswich conferma il suo momento di grande forma, disputando per ora un Australian Open perfetto: dall’inizio della sua corsa al titolo, Barty non ha ancora perso un set.

Prima di poter aspirare alla vittoria del primo Australian Open della sua carriera, l'australiana dovrà superare lo scoglio Madison Keys in semifinale. Nella conferenza stampa post match, la numero uno al mondo ha parlato della sua partita disputata contro Pegula nei quarti di finale: “Jessica mi ha fatto lavorare su ogni punto.

Penso che il punteggio non rifletta le sensazioni del gioco”.

Ashleigh Barty commenta il quarto di finale contro Pegula

Ashleigh Barty sta mostrando il miglior tennis dalla vittoria di Wimbledon 2021, un grande tennis che si traduce anche in grandi risultati.

La giocatrice di casa ha commentato il suo livello di tennis visto nel match contro Pegula: “Sapevo di dover giocare il mio miglior tennisper combattere Jessica e metterla sotto pressione. Sono stata in grado di servire bene, giocare bene con il diritto e avere il controllo del campo”.

“Stava cercando di essere assertiva e aggressiva quando poteva e di difendersi quando doveva. Penso che sia stato un mix di cose, ma è stata Jess a costringermi a giocare il mio miglior tennis", ha dichiarato Barty in conferenza stampa.

In semifinale degli Australian Open, Barty affronterà un’altra tennista statunitense: Madison Keys. La tennista, che avrà sicuramente il pubblico dalla propria parte, si esprime così sulla prossima avversaria: “Maddie è un'atleta eccezionale, ha un ottimo servizio, una buona prima di servizio e una buona prima palla dopo il servizio”.

“La maggior parte delle volte si tratta di costringerla a giocare in una posizione scomoda. Se controlla il centro del campo, qualsiasi cosa accada passa attraverso la sua racchetta”, ha concluso Ashleigh Barty.