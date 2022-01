Alcaraz commenta il suo esordio vincente agli Australian Open

Neanche l’assenza forzata dovuta al Covid-19 ha potuto placare la forza di Carlos Alcaraz, uscito vittorioso all’esordio negli Australian Open 2022. La giovane stella spagnola ha superato in maniera più che brillante il cileno Alejandro Tabilo, numero 135 del mondo, col punteggio di 6-2 6-2 6-3 in un’ora e 53 minuti di gioco.

Ha dato dunque seguito a un 2021 straordinario il diciottenne di El Palmar (Murcia) nonostante l’amaro finale causato dal Coronavirus, che gli ha impedito di far parte della selezione spagnola per disputare la Coppa Davis.

A sorprendere di Alcaraz nella sua prima vittoria del 2022 è stata soprattutto la sua forma fisica.

L’iberico ha infatti mostrato un notevole aumento della massa muscolare, a suo dire fondamentale “per affrontare una lunga stagione” .

Ed è di questo che ha discusso al termine della partita con Tabilo, dicendosi anche un po’ sorpreso di sé stesso per come ha reagito atleticamente al rientro dall'assenza.

Alcaraz: “Mi piace essere visto come un rivale qualificato”

Ha letteralmente spazzato via il suo avversario Carlos Alcaraz, che nella sua prima uscita del 2022 ha dato prova di un eccellente stato di forma.

Lo spagnolo è col coltello tra i denti e pronto a dare filo da torcere a chiunque. “Mi piace essere considerato nel circuito e che mi vedano come un rivale qualificato – ha dichiarato al termine della vittoria su Tabilo − .

L’anno scorso è stato eccellente, mi ha aiutato ad affermarmi tra i 30 migliori giocatori del mondo e sono contento del rispetto che mi sono guadagnato. Le sensazioni in campo erano ottime e sono anche sorpreso perché era da molto tempo che non giocavo” .

L’impressione maggiore l’ha fatta il potenziamento della sua struttura fisica, risultato di un processo lungo e faticoso come ammesso dallo stesso Alcaraz: “Essere fisicamente in forma mi dà fiducia per affrontare una lunga stagione.

Nel corso della pre-season ho lavorato molto e mi sono concentrato sull’aumento della massa muscolare. È stato un cambiamento fisico rilevante, ma l’ho assorbito bene. Sono molto felice del lavoro che abbiamo fatto con il mio team” .

L’assenza di Novak Djokovic può dare spazio a nuovi protagonisti? Su questo tema, Alcaraz ha preferito non sbilanciarsi più di tanto: “Sognare non costa nulla e chiaramente arrivare a giocarsi le fasi finali è molto difficile” .