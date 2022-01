Atp Cup, Daniil Medvedev sente la pressione: “Mi fa giocare meglio”

La Russia di Daniil Medvedev è l’attuale detentrice del titolo e avrà il suo bel da fare nella fase a gironi di Atp Cup per ottenere il primo posto in classifica. La formazione, priva di diversi atleti importanti, debutterà domenica 2 gennaio con la ripescata Francia per cominciare al meglio la manifestazione a squadre.

Secondo i pronostici della vigilia, il duello per la vetta del raggruppamento B sarà con l’Italia, anche se i primi avversari di turno e l’Australia non saranno compagini da sottovalutare ed escludere.

La conferenza stampa della Russia

Il numero 2 al mondo dovrà prendersi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà ed equilibrio: "L'anno scorso è stato fantastico per il tennis russo in generale e penso che questo sia ciò che può aiutarci questa settimana.

Tutti si aspettano che facciamo bene. Mi piace aere questo tipo di pressione, ti fa giocare meglio" ha rivelato il vincitore dell’edizione 2021 degli Us Open. Poi ha proseguito: “Non è mai facile iniziare la stagione.

Su tre partite solo una formazione supera il girone e va avanti, quindi bisogna vincere più gare possibili. Bisogna porsi il ​​minor numero di domande possibile, dobbiamo pensare solo a vincere i match" Andrey Rublev e Aslan Karatsev sono risultati positivi al Covid e non hanno potuto partecipare alla manifestazione, dando il proprio contributo alla causa della propria nazione.

Una brutta tegola per il team capitanato da Gilles Cervara, che avrà come secondo singolarista il numero 167 della graduatoria Roman Safiullin: “Non mi aspetto nulla. Farò solo il meglio che posso fare qui e alle qualifiche degli Australian Open”.

Per Medvedev il suo compagno di squadra nelle juniores “era super difficile da battere, tremando quando sapevo che era nel mio tabellone”. Quasi un avvertimento per le altre squadre del girone, fra cui l’Italia (sarà Jannik Sinner ad affrontarlo il 6 gennaio).

La conclusione affidata a Daniil: “"Mi sono allenato due volte con Roman in questi ultimi giorni. In realtà abbiamo giocato abbastanza bene, cercando di farci strada. Penso che sia positivo che avremo tre opportunità.

Sento molta fiducia in arrivo quest'anno e giocherò con ragazzi davvero forti già nella fase a gironi. Voglio solo provare a vincere la mia partita e ottenere il punto per la squadra"