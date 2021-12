Curioso botta e risposta social tra Nick Kyrgios e Bernard Tomic

Sia Nick Kyrgios che Bernard Tomic possono essere identificati come delle 'incompiute' del nostro sport. In gioventù i due australiani promettevano molto bene, Nick ha ottenuto risultati migliori battendo leggende del circuito ma non ha mai fatto quel salto di qualità che in tanti gli pronosticavano.

A dire il vero entrambi ormai, da qualche anno, sono più protagonisti sui social ed in generale fuori dal campo da gioco rispetto che nel circuito. I due sono stati protagonisti nelle ultime ore di un curioso botta e risposta nel mondo social.

Tomic parlando sul suo profilo Instagram ha dichiarato apertamente: "Ovviamente Nick è un buon giocatore, probabilmente tra i primi 6 o 7 big server al mondo, ma devo ricordare che l'ho battuto 6-3;6-4 a Kooyong (in un esibizione ndr).

Alla fine mi alleno spesso con lui, serve bene ma conosco la sua risposta e non mi dà fastidio. Il suo stile non mi dà molto fastidio. Chi è il migliore tra noi nel nostro periodo migliore? Beh, lo sono ancora (Tomic ha poi sorriso divertito alla cam).

La risposta di Kyrgios a Tomic

La risposta del suo connazionale Nick Kyrgios non si è fatta attendere e mediante i social il curioso tennista ja risposto ricordando al mondo ed a Tomic i suoi successi: "Chi è meglio tra Kyrgios e Tomic? Beh, ho più titoli.

Inoltre lui non vanta grossi scalpi a suo nome mentre io ho battuto sia Rafael Nadal che Roger Federer e Novak Djokovic. Beh dice che è migliore di me, penso sia un po' una forzatura. In generale sappiamo tutti di cosa è capace Bernard Tomic e comunque gli auguro il meglio.

Non sono mai stato una persona gelosa e quindi dico che voglio il successo per tutti quanti, in particolare per Bernard. L'unica cosa che gli posso dire è 'vediamo di cosa sei capace', fratello vediamo"

Il botta e risposta tra i due tennisti ha incuriosito molto i fan di tennis, da sempre molto attenti nel vedere cosa succede a due delle personalità più interessanti dell'intero circuito tennistico.