La Ivanovic spiega il motivo per cui Serena Williams non vince il 24esimo Slam

L'ex tennista numero 1 al mondo Ana Ivanovic si è raccontata ai microfoni di Barbara Schett, giornalista di Eurosport che l'ha intervistata attraverso una diretta Instagram. La moglie dell'ex giocatore del Bayern Monaco Bastian Schweinsteiger ha trattato diversi temi, parlando del tennis in generale, di un eventuale ritorno in campo e del record tanto desiderato da Serena Williams.

Serena Williams alla ricerca del 24 Slam

Durante l'intervista l'ex tennista trentaduenne (si è ritirata abbastanza giovane) ha parlato di questa continua ricerca di Serena Williams del record di 24 Slam. Ecco le sue parole a riguardo: "Penso che il problema principale di Serena Williams riguardi il pensiero di vincere quello Slam piuttosto che le reali possibilità.

Da quando ha partorito ha disputato diverse finali dello Slam ed ha dimostrato che può farcela, l'unico vero problema che la tiene ferma è un problema mentale" Durante l'intervista la campionessa del passato serba ha spiegato anche perché non tornerà in gara dopo aver partorito: "Rispetto a Serena Williams, Victoria Azarenka e recentemente Kim Clijsters non ho alcuna voglia di tornare nel tour, ho due figli e sto bene così.

Non vorrei mai tornare nel tour ora, penso che sia molto impegnativa come cosa, io in passato faticavo molto a tornare dopo un infortunio, figuriamoci a tornare dopo tutti questi mesi fermi. Altri invece tornano e sono forti come prima.

È una questione individuale ed ognuno la vive in maniera differente" Ana Ivanovic si è ritirata nel 2016, ha preferito ritirarsi quando era ancora a un buon livello piuttosto che ritirarsi dopo anni di anonimato.

Nel corso della sua carriera ha vinto il Roland Garros nel 2008 ed è stata finalista sempre al Roland Garros nel 2007 e agli Australian Open del 2008. Il record di Serena Williams sembra quasi un mistero con l'americana che ha perso le ultime 4 finali dopo il suo rientro in attività dopo aver partorito.

In questo momento il circuito tennistico è attualmente sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus e non si tornerà all'attività almeno fino al prossimo 1 Agosto.