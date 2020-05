Bartoli: "Dominic Thiem rischia di danneggiare seriamente la sua immagine"

Con il tennis professionistico fermo ormai da quasi tre mesi a causa dell’emergenza sanitaria globale, si è sollevato un gran polverone in merito agli aiuti economici da destinare ai giocatori di seconda fascia in questo periodo di crisi.

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic si è prodigato per aiutare i tennisti di livello inferiore, ma hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni di Dominic Thiem, che ha ribadito la sua intenzione di aiutare soltanto quei ragazzi che meritano il suo sostegno.

“Ho visto molti giocatori nel circuito ITF che non si impegnato al 100% in questo sport. Alcuni non sono professionali e non vedo perché dovrei dargli i miei soldi” – aveva spiegato l’austriaco.

Bartoli critica la posizione di Thiem sugli aiuti economici

L’ex campionessa di Wimbledon Marion Bartoli ritiene che questa brusca presa di posizione potrebbe costare a cara a Thiem in termini di immagine. “Penso che abbia espresso il suo pensiero in maniera piuttosto negativa” – ha confessato la francese a Tennis Majors.

“Quando tutto il mondo sta cercando di aiutarsi a vicenda, credo che non sia stato molto cortese da parte sua rivolgere quelle parole a chi ha davvero bisogno di aiuto. In un certo senso capisco il suo punto di vista, penso che volesse dire che conosce alcuni ragazzi che non si allenano abbastanza.

Non sono abbastanza professionali e quindi non vuole dargli una mano. Bene, ma sono sicura che ce ne sono altrettanti che lavorano duramente, che fanno ogni giorno del loro meglio e ancora non guadagnano abbastanza soldi. Sono convinta che non gli gioverà questa posizione, anzi finirà per danneggiare la sua immagine se non donerà nulla.

Ha sbagliato completamente sotto il profilo della comunicazione” – ha aggiunto. Il numero 3 del mondo è impegnato in un torneo di esibizione in Austria, più precisamente a Sudstadt, sponsorizzato da Generali. Dominic ha vinto i primi due incontri del suo girone regalando anche colpi spettacolari.