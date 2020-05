Mouratoglou è sicuro: "Serena Williams vincerà almeno un altro Slam prima del ritiro"

Il record di Margaret Court, che ha chiuso la carriera con 24 trionfi Slam, rischia di diventare una vera e propria ossessione per Serena Williams. Non è un caso che l’ex numero uno del mondo, per gran parte della propria carriera quasi imbattibile nelle finali dei tornei importanti, sia reduce da una drammatica striscia di quattro finali Slam perse, nelle quali peraltro non è riuscita a raccattare neanche un set.

Ciononostante, coach Patrick Mouratoglou è convinto che la sua assistita invertirà il trend, e che riuscirà a portare a casa almeno un altro Major prima del ritiro. “Sarei disposto a scommetterci” ha infatti dichiarato Mouratoglou in un’intervista riportata da TennisWorld USA.

“Serena vincerà almeno un altro Slam prima del ritiro”. Riguardo alla situazione attuale di Serena, che all’inizio della pandemia si era detta estremamente preoccupata, Mouratoglou ha aggiunto: “Adesso è in Florida, dove si allena senza però poter giocare a tennis: queste sono le regole.

Non perderà il suo tennis, ma la motivazione è un altro discorso”. Sulle quattro finali Slam perse, Mouratoglou ha infine commentato: “Sono state tutte sconfitte dolorose. In nessuna di esse Serena ha giocato come avrebbe dovuto e potuto, altrimenti avrebbe vinto”.



