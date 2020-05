Serena Williams: "Il mio corpo aveva bisogno di una pausa, sono più in forma che mai"

Il tennis professionistico è in pausa forzata dall’inizio di marzo a causa della pandemia che ha afflitto tutto il mondo. L’ultima apparizione di Serena Williams risale a febbraio, quando ha aiutato gli Stati Uniti nel ‘tie’ di Fed Cup contro la Lettonia.

L’ex numero 1 del mondo, incapace di andare oltre il terzo turno agli Australian Open, sta cercando disperatamente di eguagliare il record di titoli Slam detenuto da Margaret Court. Nel corso di una diretta social con sua sorella Venus, Serena ha ammesso che il suo corpo aveva bisogno di un po’ di tempo libero: “Non vedo l’ora di tornare in campo.

È quello che so fare meglio. Adoro assolutamente giocare. Tuttavia, questa pausa rappresenta un male necessario. Mi sembrava che il mio fisico ne avesse bisogno, anche se non avrei voluto. Ora mi sento meglio che mai. Mi sento più rilassata, più in forma”.

Nel frattempo, il suo coach Patrick Mouratoglou crede ancora nel talento di Serena: “Sarei disposto a scommettere i miei soldi! Serena vincerà almeno un altro Slam prima della fine della sua carriera. Le ultime quattro sconfitte in finale sono state davvero dolorose.

In tutte e quattro non ha giocato come avrebbe dovuto e avrebbe potuto, altrimenti sono sicuro che avrebbe vinto”.