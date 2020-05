Ivanisevic: "Sarebbe un peccato per il tennis se Nick Kyrgios non vincesse uno Slam"

La “sindrome di Dottor Jekyll e Mister Hyde” ha colpito tanti protagonisti della storia del tennis. Se negli ultimi anni è stato Nick Kyrgios ad alternare momenti di tennis sublime a rovinose cadute di stile, in passato un simile destino è toccato a Goran Ivanisevic, che ha dovuto domare il proprio lato oscuro per riuscire a sprigionare su base regolare l’immenso talento tennistico.

“Io sono stato in grado di separare quelle due parti, il Goran buono e il Goran cattivo, e da un certo punto in poi hanno cominciato ad aiutarsi a vicenda” ha raccontato il croato in una diretta sul suo canale Youtube.

“Di solito erano schierati l’uno contro l’altro, e mi hanno causato molte sconfitte evitabili. Ho perso tante partite, specialmente contro grandi giocatori come Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier; erano spesso partite tirate, ma a loro bastava aspettare il momento in cui cominciassi a fare errori stupidi”.

Parlando di Nick Kyrgios, l’attuale coach in seconda di Novak Djokovic ha invece commentato: “Lui è il peggior nemico di se stesso, so come si sente. Ma non ha senso dubitare del suo talento, perché è uno dei migliori giocatori del circuito.

Ha le qualità per vincere i grandi tornei. Può battere chiunque se è in giornata. Lui secondo me ha il servizio migliore al mondo, può fare qualsiasi cosa con la pallina. Credo che stia migliorando, ma se non riuscisse a cambiare sono convinto che un giorno se ne pentirà.

Sarebbe un peccato per il tennis se non riuscisse a vincere uno Slam. Spero che possa cambiare, perché in fondo è un bravo ragazzo; il tennis ha bisogno di Nick Kyrgios e Nick Kyrgios ha bisogno del tennis. Ma spero che riesca a farlo, e se ci riuscirà avrà ottime chance di vincere uno Slam in futuro” ha concluso Ivanisevic.



Photo Credit: Getty Images