La voce di chi non ha voce, Laura Golarsa: "Riapriamo i circoli di tennis"

Il mondo del tennis ha bisogno di ripartire. Il mondo del tennis ha bisogno di ripartire non solo per i più grandi giocatori del circuito maggiore, ma soprattuto per i maestri, i preparatori atletici, i proprietari dei circoli ed i tantissimi impiegati che ogni anno alimentano la macchina di questo magnifico sport.

L’emergenza sanitaria ha stravolto i piani di numerose attività che solo tramite un costante lavoro riescono ad arrivare a fine mese e sopravvivere. Laura Golarsa, ex numero 39 del ranking WTA, gestisce un’importante Accademia di tennis a Milano( Golarsa Tennis Academy, ndr) e tramite i suoi canali social ha voluto lanciare un forte segnale per la totale ripresa delle attività dei circoli in Italia.

“Parlo a nome del tennis” , con questa significativa frase l’ex giocatrice azzurra ha iniziato il suo intervento. ”Noi a Milano ci stiamo confrontando tra i centri più importanti e, soprattutto, raccolgo la voce di tanti maestri di tennis che sono in difficoltà perché non lavorando non portano a casa lo stipendio.

Sento la responsabilità di dire queste due parole per fare un appello a chi ci governa ed ai giornalisti. Per prendere coscienza che il mondo dello sport non è solo un mondo di divertimento, di passione, ma è anche il mondo del lavoro di tanti ragazzi che fanno gli istruttori, i maestri e di società che stanno in piedi in grande equilibrio perché non producono utili.

È una questione di incassare e reinvestire quello che si è incassato. Molti rischiano di non mangiare e tanti altri di chiudere. Questa mattina ho visto per le strade di Milano bar aperti, dove c’era la fila di persone che prendevano il caffè.

Io credo che il Governo dovrebbe gentilmente fare un’analisi più approfondita di quelle che sono le varie situazioni, perché è inutile fare di tutta l’erba un fascio. Bisogna salvare il salvabile.

Riapriamo i circoli di tennis. Nel tennis abbiamo 700 metri di campo per far giocare quattro bambini di scuola e il maestro fa lezione a due. Io non vedo perché il tennis non debba riaprire. Soprattutto con delle regole e delle responsabilità che ci dobbiamo assumere noi gestori, i maestri di tennis ed il cliente che vuole venire a giocare.

Ma ci dovete dare la possibilità di riaprire perché il mondo dello sport è il mondo del lavoro. Non lo dico per me, ma per le persone che non stanno lavorando, per quei ragazzini che lamentano di terminare i corsi.

I maestri cosa fanno? Non mangiano? Le strutture cosa fanno? Falliscono perché i corsi non sono finiti? Tutto questo sarebbe evitabile con una gestione organizzata per settori. I settori che possono riaprire devono farlo.

Il mondo dello sport deve andare avanti. Ci vogliono delle regole ferree e queste regole devono dare il permesso di riaprire almeno al 50-60% delle attività. Io parlo per il mio settore: per il tennis. Mi faccio portavoce di un mondo che sta andando in difficoltà.

Ci sono circoli che non possono aprire neanche all’amatore perché non sono nella condizione di regolamentare gli ingressi. Il mondo del tennis non è un settore a rischio. Spero che qualcuno accolga questo messaggio e che da qui a lunedì si possa riaprire"