Miomir Kecmanovic cresciuto nell'ombra di Djokovic: "Vi racconto i miei inizi"

Nonostante sia uno dei migliori tennisti nel panorama serbo per Miomir Kecmanovic non è affatto facile. L'attuale numero 47 al mondo vive nella costante ombra del numero 1 al mondo Novak Djokovic. Miomir, nonostante i progressi degli ultimi anni, difficilmente riuscirà ad ottenere i risultati del suo connazionale, idolo del popolo serbo.

Ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale dell'Atp: "È stato molto difficile separarmi dai miei genitori. Quando ero giovanissimo ho dovuto dirgli che per diventare un tennista professionista dovevo andare negli Stati Uniti e, sebbene sapessero che era la cosa giusta da fare, è stata molto difficile.

Inizialmente non conoscevo bene l'inglese ed era dura per me interagire con le persone. Pian piano le cose sono migliorate e sono riuscito maturare come persona" Sull'esperienza in Florida: "Ero in campo ogni giorno e mi hanno insegnato che dovevo dare il 100 % ogni volta che scendevo per giocare, anche quando le cose andavano male.

È molto importante avere intorno a te persone con esperienza sul circuito" Infine Kecmanovic conclude: "I miei genitori mi hanno dato tutto quello di cui avevo bisogno, anche mia zia mi ha aiutato molto. Nella mia vita ho avuto un gran numero di bravi allenatori e preparatori atletici e mi hanno aiutato a crescere.

Amo il tennis e ogni volta che entro in campo do il massimo, il mio obiettivo è migliorare sempre di più in questo magnifico sport"