Berrettini: "Preferisco aiutare famiglie e ospedali piuttosto che i tennisti"

Doveva partecipare al torneo esibizione a West Palm Beach, ma Matteo Berrettini è stato nuovamente colpito da un infortunio. Il tennista romano ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Ansa. Ecco le sue parole: "L'infortunio? Dispiace non poter giocare, ma non è niente di grave e questo diciamo è il periodo migliore per avere qualche problema fisico"

Sulla possibilità di tornare nel 2020: "Ho grossi dubbi si riprenda il 13 Luglio ed in generale in questa stagione. La cosa fondamentale è che questo virus sparisca" Sugli Internazionali di Italia: "Ho rivisto in questi giorni le foto dell'anno scorso ed è un colpo al cuore non giocare gli Internazionali.

Il tennis è uno sport internazionale, ma giocare una "serie A" di tennis con tutti i tennisti italiani potrebbe essere un'idea" Infine Berrettini ha commentato l'idea di Novak Djokovic di aiutare i tennisti oltre il 100 posto della classifica mondiale che guadagnano di meno: "Preferisco aiutare altrove, magari un ospedale, una famiglia in difficoltà piuttosto che un tennista.

Vaccino? Credo nella scienza, se ci sarà bisogno credo che lo farò" L'attuale numero 8 al mondo è stato fermo anche prima del Coronavirus a causa di un infortunio che lo ha frenato ad inizio 2020.