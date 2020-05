Maria Sharapova: "Negli ultimi due anni ho lottato contro il mio corpo"

Dopo quasi 19 anni nel circuito WTA, l’ex numero 1 del mondo Maria Sharapova ha appeso la racchetta al chiodo nel febbraio di quest’anno. La fuoriclasse siberiana è diventata professionista nel 2001 all’età di 14 anni e tre anni dopo ha vinto il suo primo Wimbledon.

La russa avrebbe vinto altri quattro Slam, compreso un Career Grand Slam, e ha trascorso 21 settimane complessive come numero 1 del mondo. Tuttavia, una serie di infortuni l’hanno obbligata ad alzare bandiera bianca.

“Ad essere sincera, sono stata molto testarda negli ultimi due anni con il mio fisico. Ho faticato molto perché continuavo a pensare che sarei riuscita a superare questo ostacolo. È stato in qualche modo un sospiro di sollievo non dover più lottare contro il mio corpo” – ha raccontato Masha in occasione di una diretta social con l’amico Novak Djokovic.

Sharapova non è ancora certa di come trascorrerà gli anni del ritiro, ma ha affermato di essere pronta per nuove sfide. “Voglio esplorare altri aspetti e avere il tempo per dedicarmi al futuro. Gran parte di me è pronta a scoprire nuove cose, dovrò gestire bene questa transizione.

Mi sento molto inesperta su alcune cose, mi voglio prendere del tempo per sviluppare le mie capacità” – ha concluso.