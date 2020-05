Vasek Pospisil: “Nick Kyrgios? Non è nella posizione per poter parlare”

Quando l’ex numero uno del mondo Roger Federer ha avanzato l’idea di fondere ATP e WTA in un’unica organizzazione, l’australiano Nick Kyrgios si è subito tirato indietro, tra i pochi a non dirsi d’accordo.

Così, Vasek Pospisil, attuale membro dell’ATP Player Council, ha detto di lui al programma ‘Tennis in Depth’, su TSN: “Sai cosa? Ci sono un sacco di giocatori e di persone che esprimono la propria opinione senza essere minimamente informati, vogliono solo dire qualcosa.

Penso che questo possa anche essere il caso di Nick. Ad essere sinceri, non è nella posizione giusta per poter esprimere un’opinione. Ne è venuto a sapere solamente adesso e non ha fatto niente per informarsi sulla questione.

Eppure, solleva comunque il suo scetticismo. Ci sono un sacco di domande lecite che necessitano di essere poste e di ricevere una risposta, cosa che io ho fatto. Ci sono persone come lui con cui non ho problemi a dire le cose come stanno, faccia a faccia”.

Classe 1990, Pospisil ha raggiunto al massimo i quarti di finale a Wimbledon nel 2015, spingendosi fino alla 25° posizione del ranking mondiale sei anni fa. In carriera ha raggiunto due finali in singolare: a Washington nel 2014 e a Montpellier tre mesi fa.