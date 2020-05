Tiley: "Gli Australian Open 2021 potrebbero svolgersi con soli spettatori locali"

Mentre l’emergenza coronavirus sta mettendo a serio rischio l’intera stagione tennistica, i grandi tornei iniziano a pensare già al 2021. In una dichiarazione rilasciata a Associated Press Australia, il direttore degli Australian Open, Craig Tiley, ha infatti parlato dei possibili scenari che potrebbero aprirsi in vista del primo Slam stagionale, che rischia di essere l’unico giocato nel 2020.

“Ci sono quattro diversi scenari che abbiamo pianificato con attenzione” ha spiegato Tiley. “Abbiamo previsto i tempi in cui dovremmo prendere delle decisioni, le date in cui dovremmo essere in grado di farlo, le persone sulle quali le nostre misure potrebbero avere un impatto e il modo in cui potrebbero impattarle.

Abbiamo pianificato tutto per uno staff di 670 persone, per tutti i nostri partner, per i nostri sponsor e per i governi e le organizzazioni che ci forniscono le infrastrutture. Ora stiamo lavorando con i giocatori, contattandoli e cercando di far capire loro cosa significhi ciascuno degli scenari che stiamo pianificando”.

Scendendo più nel dettaglio sulla natura di questi scenari, Tiley ha aggiunto: “Il tennis australiano rischia di essere compromesso dall’emergenza Covid-19. Nel peggiore dei casi, l'Australian Open non si giocherà.

Nella migliore delle previsioni, gli Australian Open potrebbero svolgersi ma solo con pubblico australiano, e con i giocatori che possono arrivare qui rispettando le norme di quarantena. Non escludiamo la presenza di tifosi internazionali, ma si tratta di uno scenario che dobbiamo pianificare” ha concluso Tiley.



