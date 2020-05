Soderling: "Sarà uno tra Nadal e Djokovic a chiudere col maggior numero di Slam"

In una recente intervista concessa a Sky Sport, l’ex numero 4 del mondo Robin Soderling ha parlato della prossima edizione del Roland Garros, teoricamente prevista una settimana dopo la fine degli US Open. “Il torneo si svolgerà a settembre e sarà un'edizione completamente inedita” ha dichiarato lo svedese.

“Ciononostante, penso che Rafa sia comunque il favorito. Se si presenta al 100%, ha un’alta probabilità di vincere il titolo. Ci sono anche altri tennisti che avranno le loro chance, Thiem e Djokovic in primis, ma Parigi è l’habitat di Nadal”.

Soderling e lo stesso Djokovic sono gli unici due giocatori ad aver battuto Rafa a Parigi: Robin ci è riuscito nel 2009, anno in cui avrebbe poi perso in finale contro Roger Federer. “Non posso credere che siano passati undici anni da quando sono riuscito a battere Nadal al Roland Garros” ha commentato.

“Rafa è riuscito a vincere per la prima volta lì nel 2005, e quindici anni dopo è ancora l’uomo da battere: questo testimonia per l'ennesima forte quanto sia forte in quel torneo”.

Soderling ha infine detto la sua anche sull’eterna questione titoli Slam: chi finirà la carriera con più trionfi nei Major tra Federer, al momento in vetta a quota 20, Nadal e Djokovic? “Rafa ha più probabilità di vincere uno Slam quest'anno o il prossimo rispetto a Roger, anche se non bisogna mai sottovalutare lo svizzero” ha detto lo svedese.

“Ma, quando tutti si saranno ritirati, credo che sarà uno tra Nadal e Djokovic ad aver vinto il maggior numero di Slam”.



Photo Credit: Getty Images