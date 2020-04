Thiem sul fondo di solidarietà: "Preferisco donare a chi ne ha davvero bisogno"

Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal, insieme ai massimi organi dell’ATP, stanno costruendo le basi per la creazione di un cospicuo fondo volto a sostenere i giocatori più in difficoltà. L’obiettivo principale è quello di aiutare tutti quei tennisti che ogni anno lottano per entrare in top 100 e che con tanti sacrifici cercano di non aggravare eccessivamente la propria situazione economica.

Se molti protagonisti del Tour ATP hanno considerato positiva questa proposta, qualcuno ha deciso di schierarsi dalla parte opposta. Parliamo di Dominic Thiem, attuale numero tre del mondo, che in un’intervista a Kronen Zeitung ha espresso la sua opinione sull’idea dei Big Three.

“Nessuno dei giocatori di livello inferiore deve lottare per la propria vita in questo momento” , ha spiegato l’austriaco. “Ho visto molti casi di tennisti del Tour ITF che non si impegnano al 100% in questo sport.

Molti di loro si comportano in maniera non professionale. Non capisco perché dovremmo dare loro i nostri soldi. Preferisco donare quelle somme di denaro a persone o istituzioni che ne hanno davvero bisogno. Non esiste professione al mondo che garantisca successo o importanti guadagni nei primi anni di carriera.

Nessuno dei giocatori che ora si trovano in cima alla classifica lo ha dato per scontato, abbiamo tutti combattuto e lavorato per raggiungere la nostra posizione”.