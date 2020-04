Raonic preoccupato dai tanti tornei a settembre: "Spero non aumentino gli infortuni"

L’emergenza coronavirus ha ovviamente avuto pesanti ripercussioni anche sul mondo del tennis, determinando la sospensione o cancellazione di buona parte della stagione 2020. Anche il torneo più prestigioso del circuito, Wimbledon, ha dovuto piegarsi all’emergenza, e per la prima volta dal 1945 non si giocherà.

“Sopravvivono” invece, almeno per il momento, gli altri due Slam rimasti da giocare in stagione, vale a dire US Open e Roland Garros (per il quale si parla di un ulteriore slittamento di una settimana, con inizio rimandato dal 20 al 27 settembre).

“Sono felice di poter giocare i prossimi tornei dello Slam, è una bella opportunità poterne giocare tre in una stagione del genere” ha dichiarato Milos Raonic in una recente intervista concessa alla CNN.

“Sono contento che sia stato trovato un modo per non cancellarli e speriamo tutti di potervi partecipare”. Il finalista di Wimbledon 2016, che è rimasto negli Stati Uniti dopo la notizia dell’annullamento di Indian Wells e Miami, ha espresso però anche il timore che lo svolgimento ravvicinato di tanti tornei su superfici anche diverse possa avere ripercussioni negative a livello fisico.

“Del resto, giocare quattro settimane su cinque a settembre… Penso che causerà problemi ai giocatori, visto anche che il passaggio dal cemento alla terra battuta sarà molto veloce. Spero davvero che non questo non comporti un aumento degli infortuni”.



Photo Credit: LaPresse/Alfredo Falcone