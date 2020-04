Gasquet: “Non mi posso lamentare. Non perderò il mio lavoro”

Semifinalista in passato a Wimbledon ed agli Us Open, vincitore di 15 titoli ATP ed ex numero 7 del ranking, il transalpino Richard Gasquet ha guadagnato in carriera più di 18 milioni di dollari. Quest’anno ha deciso di non prendere parte all’ultima edizione degli Australian Open, mentre è uscito sconfitto nei quarti di finale a Montpellier e a Dubai, mentre a Marsiglia non ha superato il primo turno.

Interrogato sull’attuale situazione mondiale, che ha visto quasi l’intero pianeta fermarsi per cercare di contenere la pandemia da Coronavirus, il francese ha risposto a L’Equipe: “Per me è difficile parlare di stress.

Io non perderò il mio lavoro domani. Non sono un infermiere, non sono in questo settore. Tante persone stanno attraversando cose molto più difficili rispetto a me”. Secondo il giocatore transalpino, è anche piuttosto improbabile tornare a giocare a tennis nell’immediato futuro: “Credo non competeremo ancora per mesi e mesi.

Spostare centinaia di giocatori di tutte le nazionalità non sarà facile”. Attualmente, sono quasi 200 mila le vittime accertate di Covid-19 in tutto il mondo, con più di 2 milioni e mezzo di casi confermati. In Francia, le morti hanno superato le 20 mila unità e i contagi sono oltre i 100 mila.