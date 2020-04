Berrettini non boccia l'ipotesi porte chiuse: "Bisognerà accontentarsi"

«Sono più fortunato rispetto a voi, qui a Boca Raton riesco ad allenarmi». Le restrizioni in Florida non sono rigide come in Italia e la compagnia di Alja Tomljanovic si sta rivelando più che piacevole.

«In giardino abbiamo pesi e bilancieri, ci siamo costruiti una palestra artigianale. Per giocare andiamo in una casa privata dove non abita nessuno, isolata e perfetta per questo periodo. Il pericolo è ripetere le stesse cose tutti i giorni».

Sappiamo che il mondo del tennis ha dovuto rivedere e stravolgere ogni singolo piano. E che il circuito resterà fermo almeno fino al tredici luglio. «Per me sarà lunga, quindi bisogna gestirsi bene. Il tennis è uno sport facile perché non c’è contatto, ma ti obbliga a viaggiare, e questo lo rende problematico» ha spiegato l'azzurro nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa.

Nel piano-ripartenza ci saranno sicuramente le porte-chiuse. «Sia per noi sia per gli spettatori sarebbe importante avere qualcosa da guardare. Una passione da coltivare, nel limite delle regole, in un periodo così difficile.

Il bello del tennis è avere il pubblico, sul campo e in TV, ma se in campo potranno starci solo in due, pazienza, bisognerà accontentarsi» Berrettini non ha nemmeno bocciato l'idea del presidente Binaghi.

Qualora si riuscissero a trovare le condizioni di sicurezza adatte (componente imprescindibile) gli Internazionali BNL d'Italia potrebbero cambiare casa. «Su due piedi: più riusciamo a giocare, meglio è.

Giocare a Milano o Torino non sarebbe il finimondo e farebbe bene anche all’economia. I tornei minori soffriranno di più e sarà difficile emergere. I tre big hanno già dimostrato di saper tornare più forti di prima dopo lunghi infortuni.

Per noi giovani sarà una bella sfida. Tutti avranno voglia di giocare, mi aspetto una ripartenza molto competitiva». Photo Credit: Getty Images