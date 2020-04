Pietrangeli: "Preferirei saltare un anno che giocare lontano da Roma"

In condizioni di assolutà normalità - termine che si è assurdamente allontanato dal nostro vocabolario - Nicola Pietrangeli avrebbe consegnato la Coppa dei Moschettieri al vincitore del Roland Garros il prossimo giugno.

A sessant'anni dal secondo successo sulla terra di Parigi, beh, una bella soddisfazione. «Spero di poter andare lo stesso, magari a settembre quando finirà questo strazio. A Roma vedo gente che ancora se ne fotte e non ha capito che deve stare a casa» ha confessato la leggenda del tennis italiano nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

«Adesso guardo tutte le serie tv su Netflix. Cucina? Una parola grossa, amo molto i panini e mi sono sempre definito un apritore di scatolette. Della quotidinaità mi manca il circolo, la famiglia, la normalità.

Cerco di ricordare la mia vita per non annoiarmi, e penso che chi non ha rimpianti è un imbecille. Ripenso agli sbagli fatti, a volte dò anche una capocciata al muro. Il rimpianto sportivo è quello di non aver vinto Wimbledon; e poi l’aver lasciato il Roland Garros per qualche giorno per assistere alla nascita di mio figlio.Il desiderio di tornare a casa era incredibile, ma mi giocai la possibilità di vincere ancora».

Qualche parola, poi, anche sulla momentanea interruzione della collaborazione con la Federtennis. «Il presidente Binaghi me l’aveva anticipata, spiegandomi che sarebbe stata una cosa momentanea. Una decisione che non piace a nessuno, ma inevitabile.

Certo, pensavo valesse per tutte le federazioni e non solo per la Fit». Binaghi in realtà non ha ancora rinunciato all'idea di riprogrammare gli Internazionali BNL d'Italia quest'anno. Magari in un'altra città, magari su una superficie diversa.

«Preferirei saltare un anno che giocare lontano da Roma. Leggo di Milano e Torino come alternative anche indoor, ma per portare un torneo con così tanti giocatori e giocatrici da un’altra parte servirebbe una struttura con dieci, dodici campi» ha spiegato il due volte campione Slam.

Orgoglioso dello splendido momento che il tennis italiano stat vivendo da qualche tempo a questa parte. «Fognini fa paura a tutti, Berrettini è diventato un giocatore vero, Sinner potenzialmente è da primi dieci al mondo.

E faccio un in bocca al lupo a Gaudenzi che non poteva diventare presidente ATP in un momento più tosto». Photo Credit: Getty Images