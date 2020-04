Henman: “Ecco perché era impossibile disputare Wimbledon a porte chiuse”

Per la prima volta dal lontano 1945, l’edizione di quest’anno del torneo di Wimbledon non avrà luogo. Dal 1877, anno della sua fondazione, lo Slam di Church Road non si è giocato solo nel periodo 1915-1918 e 1940-1945, a causa dei due conflitti mondiali.

Il britannico Tim Henman, semifinalista qui in quattro occasioni e numero 4 del mondo nel 2002, ha parlato del motivo per cui, a differenza di altri tornei, per Wimbledon non è stata nemmeno presa in considerazione l’idea di disputare la prossima edizione a porte chiuse: “Un torneo di questa portata avrebbe richiesto tantissimo personale per poterlo mettere in scena anche senza pubblico, almeno fino a cinque mila dipendenti.

Questa possibilità era impraticabile. Le cose si sono evolute molto rapidamente, la cancellazione era inevitabile”. Insomma, se il Roland Garros ha stabilito tra mille polemiche di rinviare il torneo a cavallo tra la fine settembre e l’inizio di ottobre e lo Us Open (allo stato attuale delle cose) si giocherà ufficialmente nel periodo prefissato, Wimbledon ha voluto essere chiaro sin dal principio, malgrado le evidenti difficoltà nel prendere una decisione del genere: nessuna edizione quest’anno, ci vediamo direttamente nel 2021.