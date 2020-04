Stefanos Tsitsipas: “Voglio vincere un torneo del Grand Slam”

Numero 5 del mondo lo scorso agosto, vincitore delle ATP Finals 2019 e già detentore di cinque titoli ATP, il ventunenne Stefanos Tsitsipas è indubbiamente uno dei giovani più promettenti all’interno del circuito.

Così, lui che tra l’altro ha già raggiunto una semifinale Slam agli Australian Open, ha commentato su Instagram circa i suoi obiettivi per il futuro: “Credo in ciò che faccio. Sto lavorando per vincere un titolo Slam il più presto possibile.

Nelle ultime edizioni Major non sono riuscito a dimostrarlo, ma è un obiettivo che voglio raggiungere”. Ad oggi, l’unica semifinale Slam conquistata dal tennista greco è appunto quella già citata di Melbourne nel 2019: da allora, Stefanos ha raggiunto al massimo gli ottavi di finale a Parigi.

READ MORE VINCI AMAZON CON TAB TENNIS

Una corsa, quella agli Australian Open di un anno fa, in cui il giovane tennista di Atene ha sconfitto nell’ordine il nostro Matteo Berrettini, Viktor Troicki, Nicoloz Basilashvili, Roger Federer e Roberto Bautista Agut, prima di cadere sconfitto in tre facili set da Rafael Nadal.

Quest’anno, Stefanos ha trionfato nel torneo di Marsiglia ed ha raggiunto la finale di Dubai (battuto da Novak Djokovic), ma è uscito al terzo turno di Melbourne contro Milos Raonic ed ha subito una prematura sconfitta a Rotterdam.