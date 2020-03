Will Smith: "Serena Williams incarna la capacità di realizzare l'impossibile"

La star di Hollywood Will Smith sta attualmente lavorando alla produzione del film ‘King Richard’, basato sulla vita del padre di Serena e Venus Williams. Oltre al già citato Smith, che interpreterà ovviamente Richard Williams, faranno parte del cast anche Jon Bernthal e Aunjaneu Ellis.

Parlando della 23 volte campionessa Slam ai microfoni di Sports Illustrated, Will aveva manifestato tutta la sua sconfinata ammirazione: “Incarna la capacità di realizzare l’impossibile. Non dovrebbe nemmeno esistere una come lei.

Se dai un’occhiata ai numeri, non è possibile ricavare una Serena Williams dagli ingredienti con cui è stata messa al mondo. Quindi rappresenta un faro di speranza”. L’ex numero 1 del mondo ha sfiorato il Grande Slam nel 2015, quando si presentò agli US Open con l’intenzione di realizzare la più grande impresa dell’era moderna.

Fu una straordinaria Roberta Vinci a impedirle di accedere in finale tra lo sgomento dell’Arthur Ashe Stadium. Da quando è rientrata nel circuito dopo la gravidanza, l’obiettivo di Serena è diventato quello di eguagliare il record di titoli Slam detenuto da Margaret Court.

L’americana non è ancora riuscita nel suo intento, complice anche qualche difficoltà sotto il profilo della forma fisica. Wimbledon e gli US Open sono i Major più indiziati per vederla tornare al successo.